Новини 02/12/2025 09:46

Співробітникам Instagram наказано повернутись на п’ятиденку в офіс

Дмитро Сімагін

Журналіст

Керівник Instagram Адам Моссері доручив співробітникам компанії повернутись до офісного режиму роботи п’ять днів на тиждень. У службовій розсилці, поширеній в понеділок, він також окреслив інші заходи, спрямовані на подолання бюрократії: скасування періодичних онлайн-зустрічей та зосередження на внутрішній демонстрації прототипів продуктів, а не на презентаціях. Про це повідомляє Sources.

«Цього року ми досягли значного прогресу в Instagram, коли йдеться про креативність, і Threads, коли йдеться про перспективи, але нам ще багато чого потрібно зробити, якщо ми хочемо лідирувати в обох цих областях», — написав Моссері.

Повернення працівників Instagram в офіс на п’ятиденний робочий графік сталося вперше серед компаній, що належать Meta, принаймні за останні роки. Примітно, що Meta дуже активно переходила на віддалену роботу на початку пандемії коронавірусу. Тоді Марк Цукерберг заявив: «Ми станемо найпередовішою компанією в галузі віддаленої роботи». 

Рішення Моссері про повернення до офісної роботи також служить своєрідним індикатором: хоча Instagram і Threads виглядають як нестримні машини зростання, внутрішній тиск, який вимагає продовжувати випускати продукцію швидше, переважає.

Ось повна записка Моссері для співробітників Instagram (попередження: вона містить внутрішній жаргон, зрозумілий тільки працівникам Meta):

Створення культури переможців у 2026 році

Цього року ми досягли значного прогресу в Instagram, коли йдеться про креативність, і Threads, коли йдеться про перспективи, але нам ще багато чого потрібно зробити, якщо ми хочемо лідирувати в обох цих областях. Багато в чому це залежатиме від стратегії і я задоволений планом, який ми склали на наступне півріччя. Не менш важливим є й те, наскільки добре ми працюємо. Я багато думав про те, як нам стати гнучкішими та креативнішими, щоб залишатися конкурентоспроможними. Очевидно, що нам потрібно розвиватися, тому наступного року ми внесемо низку змін:

Повернення до офісу: Я вважаю, що ми більш креативні та схильні до співпраці, коли знаходимося разом особисто. Я відчував це ще до пандемії COVID, і відчуваю це щоразу, коли приходжу до нашого нью-йоркського офісу, де сильна культура особистого спілкування.

Починаючи з 2 лютого, я прошу всіх співробітників нашого офісу в США, де є закріплені робочі місця, приходити на роботу на повну ставку (п’ять днів на тиждень). Ось що саме потрібно зробити:

У вас, як і раніше, буде можливість працювати з дому, коли це необхідно, оскільки я розумію, що іноді ви не зможете прийти в офіс. Сподіваюся, ви всі будете керуватись здоровим глуздом і пристосуєтесь до цього графіку.

У нью-йоркському офісі ми не очікуємо вашого повернення на повну ставку, поки не усунемо нестачу місць. Ми розповімо більше, як тільки у нас з’явиться більш чіткі уявлення про графік.

У MPK ми переїдемо з MPK21 до MPK22 26 січня, щоб кожен мав своє робоче місце. Ми також пропонуємо можливість переведення з MPK до офісу в Сан-Франциско тим співробітникам, чий маршрут до роботи залишиться таким самим або навіть коротшим. Ми зв’яжемося з цими співробітниками безпосередньо та надамо їм більш детальну інформацію.

Партнери XFN продовжать дотримуватися своїх власних організаційних норм.

Для працівників, які нині працюють віддалено, жодних змін не передбачено.

Менше нарад: Ми всі витрачаємо надто багато часу на неефективні наради, і це сповільнює нашу роботу. Кожні шість місяців ми будемо скасовувати всі зустрічі, що повторюються, і додаватимемо тільки ті, які абсолютно необхідні. Я також підтримую ідею про те, щоб за замовчуванням проводити особисті зустрічі раз на два тижні та скасовувати зустрічі, якщо вони випадають на ваші фокус-блоки.

Більше демонстрацій, менше презентацій: більшість оглядів продуктів повинні бути прототипами, а не презентаціями. Прототипи дозволяють нам підтвердити концепцію та отримати реальне уявлення про соціальну динаміку, а ми використовуємо їх надто рідко. Якщо стратегічний документ є доречним, він повинен бути максимум на три сторінки і відповідати цьому шаблону. Якщо презентація необхідна, вона має бути максимально лаконічною. Для всіх оглядів чітко та ясно вказуйте мету зустрічі та ключові моменти, які необхідно обговорити. Я хочу, щоб більшість часу ви приділяли створенню відмінних продуктів, а не підготовці до зустрічей.

Швидше прийняття рішень: у нас буде більш формалізований процес розблокування з DRI, і я буду присутнім на щотижневих нарадах з розблокування пріоритетів. (У ті тижні, коли я не зможу бути присутнім, я делегую прийняття рішень одному зі своїх безпосередніх керівників.) Таким чином, відкриті рішення не затримуватимуться довше за кілька днів, максимум.

Наступного тижня на All Hands я докладніше розповім про ці зміни, і ви почуєте від членів команди про наші пріоритети наступного року. 2026 буде непростим, як і 2025, але я натхненний нашою динамікою і планами на наступний рік. Ці зміни допоможуть нам значно просунути Instagram вперед, і ми всі зможемо цим пишатися з креативністю, сміливістю та майстерністю.

 

Співробітникам Instagram наказано повернутись на п'ятиденку в офіс

