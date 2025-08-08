logo

Новини 08/08/2025

Microsoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботи

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft планує посилити вимоги до співробітників щодо режиму роботи. Починаючи з січня 2026 року працівники IT-гіганту повинні будуть щонайменше три дні на тиждень проводити в офісі. Нові правила Microsoft є частиною широкої тенденції в технологічній галузі щодо покращення продуктивності персоналу, повідомляє Business Insider.

Вимогу працювати щотижня не менше трьох днів у офісі запровадять для більшості співробітників штаб-квартири в Редмонді, штат Вашингтон. Раніше, з кінця 2020 року, внутрішні правила Microsoft дозволяли більшості співробітників працювати віддалено до 50% робочого часу, хоча на практиці вони були набагато гнучкішими.

Хоча персонал навряд чи в захваті від такої зміни, вибору у них небагато. Цього року Microsoft уже звільнила тисячі співробітників, яких визнали не надто ефективними, а також запровадила нову систему оцінки ефективності, що дозволяє швидше звільняти тих, хто не відповідає вимогам.

Фінансовий директор Microsoft Емі Гуд у внутрішній розсилці повідомила, що наступний рік вимагатиме «інтенсивності», що підтверджує попереднє звернення CEO Сатьї Наделли про потребу «відданості, наполегливості та старанної праці».

Представник Microsoft Френк Шоу підтвердив, що компанія розглядає можливість оновлення своїх гнучких робочих правил, але остаточних рішень поки не прийнято.

Нагадаємо, згідно нещодавнього дослідження Microsoft лайв-кодинг — не найкращий спосіб оцінити реальні навички кандидата. Навпаки, він призводить до помилкових відмов, особливо серед жінок і людей з підвищеною тривожністю.

