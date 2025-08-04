logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/08/2025

Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

Дмитро Сімагін

Журналіст

Дослідження Microsoft доводить, що лайв-кодинг — не найкращий спосіб оцінити реальні навички кандидата. Навпаки, він призводить до помилкових відмов, особливо серед жінок і людей з підвищеною тривожністю. 

У науковій статті під назвою «Does Stress Impact Technical Interview Performance?» розповідається про експеримент, під час якого учасникам було запропоновано вирішити однакове завдання наодинці та в присутності спостерігача, з коментарями вголос. Виявилось, що кандидати під наглядом показали вдвічі гірший результат. Причому не через брак знань, а через стрес.

Вчені стверджують, що під час стресу активується мигдалеподібне тіло мозку та зростає рівень кортизолу. Це негативно впливає на абстрактне мислення, робочу пам’ять і логічні операції.

Багато кандидатів в ході експерименту буквально «губились»: забували те, що писали хвилину тому, не могли утримати кілька кроків рішення в голові і виглядали дурнішими, ніж були насправді.

Автори дослідження наголошують: багато сильних розробників вилітають із співбесід не тому, що не вміють кодити, а тому що не справляються з форматом інтерв’ю. Вони можуть писати відмінний код, розбиратися у складних системах, писати документацію та підтримувати великі проекти, але не вміють «виступати на сцені». 

Щоб зменшити рівень стресу під час лайв-кодингу, вчені радять проходити тренувальні мок-інтерв’ю та записувати себе на камеру, імітуючи співбесіду з друзями.

 

Головна > Новини > Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

Найбільш обговорювані статті

Anthropic оголосила нові тарифи на користування Claude CodeAnthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Помилка в інструменті кодування Gemini CLI дозволяє хакерам викрадати облікові дані розробникаПомилка в інструменті кодування Gemini CLI дозволяє хакерам викрадати облікові дані розробника
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішеньМінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Meta дозволить кандидатам на посаду програміста використовувати штучний інтелект під час інтерв'юMeta дозволить кандидатам на посаду програміста використовувати штучний інтелект під час інтерв’ю
Stack Overflow: все менше розробників довіряють коду, який згенерував штучний інтелектStack Overflow: все менше розробників довіряють коду, який згенерував штучний інтелект
ChatGPT навчився проходити перевірку, що користувач є людиною
АІ-асистент в «Дії» за місяць обробив 52% звернень
Асоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз'яснила позицію щодо TelegramАсоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз’яснила позицію щодо Telegram
Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічникаMicrosoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

Лише 12% Java-розробників не використовують інструменти зі штучним інтелектом — дослідження

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 4 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 1 тиждень назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 1 тиждень назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 2 тижні назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу
Новини - 7 днів назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 6 днів назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Новини

Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

 1 годину назад

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

 2 години назад

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

 4 години назад

Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City

 3 дні назад

Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

 3 дні назад

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

 3 дні назад

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

 3 дні назад

OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT

 3 дні назад

Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти

 3 дні назад

Microsoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у Xcode

 3 дні назад

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Топ текстів тижня
1.
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
2.
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
3.
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
4.
НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
5.
Асоціація IT Ukraine підтримала заборону російського софту та роз’яснила позицію щодо Telegram
6.
Інсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванні
7.
Stack Overflow: все менше розробників довіряють коду, який згенерував штучний інтелект
8.
«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»
9.
У Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцям
10.
ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: