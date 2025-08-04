Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

Дослідження Microsoft доводить, що лайв-кодинг — не найкращий спосіб оцінити реальні навички кандидата. Навпаки, він призводить до помилкових відмов, особливо серед жінок і людей з підвищеною тривожністю.

У науковій статті під назвою «Does Stress Impact Technical Interview Performance?» розповідається про експеримент, під час якого учасникам було запропоновано вирішити однакове завдання наодинці та в присутності спостерігача, з коментарями вголос. Виявилось, що кандидати під наглядом показали вдвічі гірший результат. Причому не через брак знань, а через стрес.

Вчені стверджують, що під час стресу активується мигдалеподібне тіло мозку та зростає рівень кортизолу. Це негативно впливає на абстрактне мислення, робочу пам’ять і логічні операції.

Багато кандидатів в ході експерименту буквально «губились»: забували те, що писали хвилину тому, не могли утримати кілька кроків рішення в голові і виглядали дурнішими, ніж були насправді.

Автори дослідження наголошують: багато сильних розробників вилітають із співбесід не тому, що не вміють кодити, а тому що не справляються з форматом інтерв’ю. Вони можуть писати відмінний код, розбиратися у складних системах, писати документацію та підтримувати великі проекти, але не вміють «виступати на сцені».

Щоб зменшити рівень стресу під час лайв-кодингу, вчені радять проходити тренувальні мок-інтерв’ю та записувати себе на камеру, імітуючи співбесіду з друзями.