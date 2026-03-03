logo

Новини 03/03/2026 17:45

Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

Дмитро Сімагін

Автор новин

Працювати в опенспейсі важче для людського мозку, ніж в ізольованих приміщеннях. Крім того, офіси з вільним плануванням частіше провокують вигорання. Це стверджується в дослідженні науковців Політехнічного університету Валенсії та Університету Кадісу (Іспанія), пише Inc.

В експерименті вчених брали участь 30 співробітників віком від 25 до 60 років. На них одягли дистанційні датчики-електроди, після чого працівники продовжували виконувати свої типові робочі завдання — відповідати на листи, згадувати інформацію, реагувати на повідомлення. Спочатку учасники дослідження працювали над офісними завданнями в опенспейсі, пізніше — в ізольованих капсулах.

Результати продемонстрували, що люди мали більш високу концентрацію уваги під час роботи у відкритому офісі. Однак при цьому в опенспейсах зростали показники, пов’язані зі втомою та пам’яттю. У капсулах мозок напружувався не так сильно — під час виконання завдань знижувалася активність, яка пов’язана з обробкою інформації в реальному часі і пасивною увагою. При роботі в ізольованому приміщенні у людей спостерігалося зниження загальної активності лобових часток мозку, які відповідають за фокусування і фільтрацію факторів, що відволікають.

Учасники проявили різну реакцію на роботу в опенспейсі — деяким такий режим роботи подобався, тоді як іншим було помітно важче. 

Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

Загальні висновки іспанських вчених у тому, що відкриті офіси провокують додаткове когнітивне навантаження і саме це може сприяти вигоранню. До схожих висновків у 2013 році дійшли й дослідники, які вивчали більш ніж 42 тисячі співробітників у США, Канаді, Фінляндії та Австралії — вони також повідомляли, що в опенспейсах задоволеність працівників нижча через шум і нестачу приватності.

Нагадаємо, кілька днів тому Google додала нові функції та вкладки в Translate.

