logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/10/2025 17:37

Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

Дмитро Сімагін

Журналіст

У Сан-Франциско знову стає популярною культура «grind» — позанормовий графік роботи заради успіху стартапу. Молоді команди у сфері штучного копіюють режим 996, поширений з Китаю: з 9 ранку до 9 вечора, шість днів на тиждень. Їхня мета — успішно конкурувати з азіатськими компаніями у боротьбі за лідерство в штучному інтелекті, пише MSN.

«Магнус Мюллер працює цілодобово, включаючи суботу та неділю. Іноді це може означати, що він починає працювати о 7 ранку і засинає опівночі або о 1 годині ночі. Співзасновник і генеральний директор ШІ-стартапу Browser Use живе з п’ятьма іншими людьми в спільному житловому просторі, відомому як «хакерський будинок», у фешенебельному районі Марина в Сан-Франциско. Це дозволяє його команді збиратися навколо дошки о першій годині ночі, щоб розробляти нові ідеї для агентів ШІ».

У стартапі Sonatic, який теж спеціалізується на штучному інтелекті та базується в Сан-Франциско, grind-культура дозволяє разом обідати, займатися в спортзалі та грати в піклбол. Канджал Нанді, CEO Sonatic, нещодавно опублікував на X вакансію, яка вимагає особистої присутності на роботі 7 днів на тиждень. За його словами, працювати 10 годин на день трохи відлякує, але компанія пропонує кандидатам такі переваги, як безкоштовне житло в спільному будинку, кредити на доставку їжі та безкоштовну підписку на сервіс знайомств Raya.

«Шанси на успіх зростають, коли всі разом зосереджені на місії. Працівникам не доводиться «боротися» з турботами про житло, їжу чи доступ до побачень», — запевняє 21-річний Ненді.

Деякі засновники стартапів вірять у графік 996, але використовують більш тонкий підхід. Іба Масуд, співзасновниця та генеральна директорка компанії Optimal AI із Сан-Франциско, керує стартапом вдруге. 35-річна жінка сказала, що вона зрозуміла, що потрібно дотримуватися графіка 996, особливо у сфері штучного інтелекту, але це не завжди стосується працівників. Тим не менш, перед випуском великого продукту вся команда часто працюють разом багато годин.

Каролін Віннетт, керівниця акселератора Berkeley SkyDeck, вважає що вікно можливостей у сфері штучного інтелекту — максимум два-три роки:

«Хто першим створить продукт, той захопить ринок. Тому всі біжать щосили», — заявляє Віннетт.

Прихильники стартап-романтики бачать у графіку 996 певну місію, але ветерани Кремнієвої долини попереджають: такий режим роботи призводить не до інновацій, а до вигорання. Партнер Menlo Ventures Діді Дас упевнений, що досвідчені фахівці добиваються більшого за 40 годин, ніж молоді ентузіасти за 80. 

Тим не менш, вакансії з позначкою «996» набирають тисячі відгуків, а їхні автори набувають вірусного успіху в X. Для нового покоління засновників компаній це не експлуатація, а спосіб «зловити момент».

 

Головна > Новини > Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

Найбільш обговорювані статті

Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігриWindows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий деньJetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день
Інструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версіїІнструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версії
Підшуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерівПідшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів
«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея КарпатиІлон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки RiderJetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентамиOpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам’яттю та агентами
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI StudioGoogle розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Гнучкість та менше витрат: масові звільнення призвели до рекордного росту стартапів

Google надав гранти 25 українським стартапам

Чи потрібні стартапу PM та QA?

Стартапи з офісними працівниками зростають у 3,5 разів швидше — дослідження

Аналітики прогнозують в 2024 році «масове вимирання» стартапів. Але не ШІ-проєктів

Google виділила 24 гранти для українських стартапів: хто отримає по $100 тис.

12% стартапів закрились після початку війни — дослідження

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Вебінар «10 маркетингових помилок, які роблять засновники стартапів»

 

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

У чверті стартапів 95% коду написано штучним інтелектом — CEO стартап-акселератора Y Combinator

Google профінансує не менше 60 українських стартапів у 2025 році

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Засновник українського стартапу 3DLook створив холдинг для купівлі дрібних IT-компаній

Заснована українцями компанія Rentberry отримала оцінку в $1 млрд

Україну на Web Summit представлять 24 стартапи

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

Фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два нові мілтек ШІ-стартапи

Євросоюз виділяє 20 млн євро для підтримки українських IT-стартапів

Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу

Україна вперше представить свій стенд на конференції The Next Web. Розпочато відбір стартапів і скейлапів

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 1 місяць назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 1 місяць назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Новини - 1 місяць назад
Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0
Новини - 1 місяць назад
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Новини

Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

 27.10.2025 17:37

Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

 27.10.2025 15:46

У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним

 27.10.2025 12:33

Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2

 27.10.2025 11:40

Розробники тепер можуть створювати Android-програми на мові Swift

 27.10.2025 09:14

Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника

 24.10.2025 17:05

У Google Meet з'явились «кімнати очікування»

 24.10.2025 15:34

ChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні дані

 24.10.2025 12:44

PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп'ютерів

 24.10.2025 11:40

Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця

 24.10.2025 09:45

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
2.
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
3.
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
4.
Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection
5.
Підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів
6.
Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця
7.
«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією
8.
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
9.
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам’яттю та агентами
10.
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: