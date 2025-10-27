Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

У Сан-Франциско знову стає популярною культура «grind» — позанормовий графік роботи заради успіху стартапу. Молоді команди у сфері штучного копіюють режим 996, поширений з Китаю: з 9 ранку до 9 вечора, шість днів на тиждень. Їхня мета — успішно конкурувати з азіатськими компаніями у боротьбі за лідерство в штучному інтелекті, пише MSN.

«Магнус Мюллер працює цілодобово, включаючи суботу та неділю. Іноді це може означати, що він починає працювати о 7 ранку і засинає опівночі або о 1 годині ночі. Співзасновник і генеральний директор ШІ-стартапу Browser Use живе з п’ятьма іншими людьми в спільному житловому просторі, відомому як «хакерський будинок», у фешенебельному районі Марина в Сан-Франциско. Це дозволяє його команді збиратися навколо дошки о першій годині ночі, щоб розробляти нові ідеї для агентів ШІ».

У стартапі Sonatic, який теж спеціалізується на штучному інтелекті та базується в Сан-Франциско, grind-культура дозволяє разом обідати, займатися в спортзалі та грати в піклбол. Канджал Нанді, CEO Sonatic, нещодавно опублікував на X вакансію, яка вимагає особистої присутності на роботі 7 днів на тиждень. За його словами, працювати 10 годин на день трохи відлякує, але компанія пропонує кандидатам такі переваги, як безкоштовне житло в спільному будинку, кредити на доставку їжі та безкоштовну підписку на сервіс знайомств Raya.

«Шанси на успіх зростають, коли всі разом зосереджені на місії. Працівникам не доводиться «боротися» з турботами про житло, їжу чи доступ до побачень», — запевняє 21-річний Ненді.

Деякі засновники стартапів вірять у графік 996, але використовують більш тонкий підхід. Іба Масуд, співзасновниця та генеральна директорка компанії Optimal AI із Сан-Франциско, керує стартапом вдруге. 35-річна жінка сказала, що вона зрозуміла, що потрібно дотримуватися графіка 996, особливо у сфері штучного інтелекту, але це не завжди стосується працівників. Тим не менш, перед випуском великого продукту вся команда часто працюють разом багато годин.

Каролін Віннетт, керівниця акселератора Berkeley SkyDeck, вважає що вікно можливостей у сфері штучного інтелекту — максимум два-три роки:

«Хто першим створить продукт, той захопить ринок. Тому всі біжать щосили», — заявляє Віннетт.

Прихильники стартап-романтики бачать у графіку 996 певну місію, але ветерани Кремнієвої долини попереджають: такий режим роботи призводить не до інновацій, а до вигорання. Партнер Menlo Ventures Діді Дас упевнений, що досвідчені фахівці добиваються більшого за 40 годин, ніж молоді ентузіасти за 80.

Тим не менш, вакансії з позначкою «996» набирають тисячі відгуків, а їхні автори набувають вірусного успіху в X. Для нового покоління засновників компаній це не експлуатація, а спосіб «зловити момент».