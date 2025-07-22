Мінцифри пропонує гранти до $20 000 ветеранам з досвідом в IT від двох років

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Міністерство цифрової трансформації України анонсує програму Veteran Venture Program від SKELAR, яка надає шанс залучити до $20 000 на розвиток бізнесу. У програмі можуть взяти участь ветерани (підтверджений статус учасника (-ці) бойових дій), які мають щонайменше дворічний досвід роботи в IT або суміжних сферах. Про це повідомляє Telegram-канал Мінцифри.

Претендентам пропонується пройти навчальний інтенсив тривалістю вісім тижнів, який допоможе в створенні стартапу — від ідеї до створення MVP й підготовки презентації для інвесторів. На кожному етапі учасникам надаватимуть менторську підтримку експерти SKELAR, які працювали з Meta, Google, Microsoft та іншими техногігантами.

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Варто зауважити, що крім статусу УБД, для отримання гранту треба мати:

досвід в ІТ, маркетингу, дизайні чи продажах, або з попереднім досвідом підприємництва від двох років;

бізнес-ідею у сфері технологій та/або сформованою командою від двох людей;

високу мотивацію та розуміння, на якому ринку планують працювати.

У фіналі програми учасники запітчать проєкти перед інвесторами. Найкращі продовжать роботу над стартапами в межах інкубаційного періоду та позмагаються за шанс залучити до $20 000 на розвиток бізнесу. Деталі програми та форму аплікації можна знайти за цим посиланням.

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