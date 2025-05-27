У Мінцифри роз’яснили причини запровадження платних послуг в «Дії»

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Очільник команди «Дії» в Міністерстві цифрової трансформації Олексій Вовк вирішив роз’яснити, чому державне відомство було змушене вдатись до монетизації популярного серед громадян сервісу. За його словами, це рішення зумовлене тим, щоб «Дія» мала можливості для розвитку. Про це він написав у колонці на сайті «РБК-Україна».

«Коли країна повномасштабно воює, а водночас залишається світовим лідером цифрових сервісів — це досягається не за рахунок магії, а завдяки рішенню складних питань і стратегічному плануванню. І запуск платних сервісів — якраз одне з таких рішень», — написав Вовк.

На думку чиновника Мінцифри, монетизація необхідна для подальшого розвитку проекту, без неї не обійтись.

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«Ми добре розуміємо, що монетизація в державному сервісі — чутливе питання. Тому не йдемо шляхом різких змін. Навпаки, всі рішення ми приймаємо у тісній співпраці з бізнесом», — запевнив керівник «Дії».

Отримані з платних послуг кошти будуть спрямовувати на підтримку та розвиток «Дії» — від технічної інфраструктури до розробки нових сервісів і модернізації існуючих. При цьому Вовк запевняє, що громадян хвилюватись про додаткові видатки не потрібно — для них усі послуги в застосунку залишаться безкоштовними.

Нагадаємо, що кілька днів тому в «Дії» оголосили про запровадження плати за мультишеринг документів — коли користувач надсилає електронну копію свого паспорта або іншого посвідчення для банку — з 1 червня ця послуга стане платною для фінансових установ.

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