Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про захист інтелектуальних прав військових розробників

За відповідну законодавчу ініціативу «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби» №13111 проголосував 251 народний депутат.

За словами голови комітету з питань правоохоронної діяльності, народного депутата Сергія Іонушаса, цей законопроєкт покликаний захистити інтелектуальну працю військових. Йдеться про патенти військових розробників на такі винаходи, як нові види дронів.

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«Цим законопроєктом врегульовується питання, пов’язане з належністю прав інтелектуальної власності саме військовослужбовцям. Військовослужбовці повинні знати, що той труд, який вони вкладають, зокрема інтелектуальний, буде захищатися державою», — зазначив голова профільного комітету.

Своєю чергою народна депутатка від фракції «Голос» Юлія Сірко наголосила на потребі допрацювати проєкт до другого читання.

«Ми дійсно хочемо, щоб наші військові отримували немайнові права на свої винаходи. Це повинна бути мотивація, і тоді треба значно спростити процедури отримання таких прав, адже вони фізично не зможуть оформляти права під час військової служби. Ми повинні захистити винахідника від його керівників і всіх інших, хто хотів би отримати і зареєструвати на себе такі права. Тому цей закон вимагає серйозного доопрацювання, гармонізації з директивами ЄС. Закликаю його доопрацювати”, — наголосила Сірко.

Раніше в Міноборони заявили, що в Україні будуть ініційовані зміни до законодавства, які забезпечать військовим право на справедливу авторську винагороду за створені ними технологічні рішення, а державі – можливість ефективніше масштабувати ці розробки.