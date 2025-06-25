В Україні може з’явитися спеціальний правовий режим для оборонно-промислового комплексу Defence City

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У Верховну Раду на реєстрацію подали пакет законопроєктів, які дозволять створити спеціальний правовий режим для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу Defence City. Про це повідомили в DOU з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«Разом з Давидом Арахамією подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони України пакет законопроєктів про Defence City — щоб наша оборонка не виживала, а зростала», — написав він.

У рамках ініціативи передбачено створення переліку підприємств ОПК, які стануть резидентами Defence City. Вести цей перелік буде Міноборони. Вся інформація про учасників, включно зі звітністю, матиме обмежений доступ.

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Для резидентів планують запровадити податкові пільги до 1 січня 2036 року:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;

скасування земельного податку;

звільнення від податку на нерухомість;

скасування екологічного податку.

Законопроєкти передбачають внесення змін до Податкового, Митного, Бюджетного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також інших законів.

За словами Гетманцева, вже надані пільги також залишаться чинними. Йдеться про звільнення від ПДВ, пришвидшена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо.

Окрім податкових стимулів, підприємства, які стануть резидентами Defence City, отримають:

спрощений експортний контроль для технологій подвійного та військового призначення;

полегшені митні процедури;

можливість валютного нагляду за окремими правилами, встановленими НБУ;

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Законопроєкти зібрали 130 підписів депутатів і пройшли реєстрацію. Розгляд в першому читанні може відбутися вже 15 липня.

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