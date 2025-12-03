Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

Верховна Рада України не буде розглядати питання щодо впровадження ПДВ для фізичних осіб підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Нагадаємо, що на скасуванні податкових пільг для ФОП наполягав Міжнародний валютний фонд. Це було однією з умов для виділення Україні чергової програми фінансування розміром $8,2 мільярдів.

Про те, що парламент при розгляді бюджету на 2026 рік не буде піднімати питання встановлення ПДВ для ФОП, повідомив у своєму Facebook народний депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс:

«Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету», — написав нардеп.

На думку експертів, навіть при наявності достатньої кількості голосів за впровадження ПДВ, цю ідею не змогли б реалізувати в наступному році. Для цього необхідно виконати цілий ряд технічних умов:

скасувати 1-2 групи або створити для них ПДВ-процедуру;

внести зміни в кілька законів та підзаконних актів;

затвердити нові форми звітів та обліку;

оновити програмне забезпечення податкової служби;

навчити бухгалтерів;

підготувати сервера під мільйони ПДВ-накладних.

Питання впровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень має безпосередній стосунок до великої кількості українських IT-фахівців. У випадку ухвалення державного бюджету із цією зміною до податкового законодавства десятки тисяч айтівців були б змушені додатково сплачувати значну частку свого доходу.

За останніми даними, 3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон про державний бюджет на 2026 рік. За нього проголосувало 257 народних депутатів.