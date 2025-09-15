«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT

Мінцифри анонсує програму Державної служби зайнятості, яка передбачає видачу ваучерів на навчання за ІТ-спеціальностями для українських ветеранів. Щоб ними скористатись, не потрібно складати національний мультипредметний тест, повідомляє Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.

Максимальна вартість курсу навчання, яку покриває ваучер, становить 30 280 гривень. У програмі можуть взяти участь учасники бойових дій та звільнені з військової служби.

Які напрями навчання доступні?

F2 Інженерія програмного забезпечення

F3 Комп’ютерні науки

F7 Комп’ютерна інженерія

F5 Кібербезпека та захист інформації

F6 Інформаційні системи і технології

Громадяни, які зараз знаходяться на військові службі, можуть навчатись на IT-спеціальність заочно за згодою командування, а ті, хто завершив службу, обирають будь-яку форму навчання з можливістю переведення на бюджет.

Вступ триває до 20 жовтня. Більш детальна інформація та подача заявки доступні на сайті Державної служби зайнятості.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс для бажаючих взяти участь у розробці та навчанні української великої мовної моделі (LLM). Потрібні фахівці та експерти в різних галузях, а також ті, хто може збирати контент від українських організацій та медіа.