Новини 22/10/2025 12:42

X тестує модель «оплати за використання» для свого API

Дмитро Сімагін

Журналіст

Соцмережа X розширює закрите бета-тестування плану оплати за доступ до API для більшої кількості розробників. Платформа оголосила, що тепер приймає заявки від сторонніх розробників, які хочуть стати частиною програми тестування, пише TechCrunch.

«Ми розширюємо закрите бета-тестування як для нових, так і для досвідчених користувачів, які хочуть створювати чудові програми на X», — йдеться у дописі на X.

На новій сторінці X API показано вартість різних видів запитів, таких як читання, створення публікацій, особисті повідомлення, тренди та отримання закладок. На сторінці також є калькулятор, який дозволяє розробникам підрахувати, скільки може коштувати для них пакет використання API. Це відрізняється від старої системи X, де всі запити коштували однаково.

На сторінці API порівнюється нове ціноутворення зі старою системою на основі платних тарифів. Поки що незрозуміло, чи хоче X врешті-решт позбутися старої системи на основі планів.

У лютому 2023 року платформа X заявила, що припиняє безкоштовний доступ до свого API. Через місяць соціальна мережа запровадила базовий рівень вартістю $100 на місяць (зараз він коштує $200 на місяць) та корпоративний рівень вартістю $42 000 на місяць. Ще через кілька місяців було запущено план Pro вартістю $5000 на місяць, який давав розробникам можливість отримувати 1 мільйон твітів на місяць та публікувати 300 000 твітів на місяць.

 

