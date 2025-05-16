Microsoft відключить сторонніх розробників від доступу до Bing API

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Microsoft офіційно оголосила про закриття доступу до API пошукової системи Bing для всіх сторонніх розробників з 11 серпня 2025 року. З цього моменту всі існуючі користувачі Bing API будуть повністю відключені від сервісу, а сама бібліотека інструментів стане недоступною для використання та нових реєстрацій. Про це інформує The Verge.

В якості альтернативи Microsoft рекомендує розробникам використовувати механізм прив’язки штучного інтелекту до веб-даних Bing Search в рамках платформи Azure AI Agents. Ця технологія дозволяє чат-ботам звертатися до веб-даних із пошукової системи Bing та використовувати їх у процесі генерації відповідей. Таким чином, доступ до інформації через Bing стає можливим у керованому середовищі Azure, орієнтованому на безпечну та масштабовану інтеграцію ШІ.

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Хоча офіційно Microsoft не розкриває список клієнтів, які збережуть доступ до API після 11 серпня, відомо, що винятки все ж таки будуть. За даними видання Wired, пошукова система DuckDuckGo продовжуватиме отримувати інформацію з Bing. Ймовірно, кілька інших великих клієнтів компанії, які працюють за довгостроковими угодами, також не будуть відключені. Однак більша частина розробників — особливо малі команди та незалежні програмісти — втратить доступ до даних, що може позначитися на їхній роботі.

Відключення API слідує за зростанням вартості доступу до пошукових даних Microsoft. У 2022 році компанія збільшила ціну за обробку пошукових запитів у відповідь на зростання попиту на чат-боти, які використовують зовнішні джерела даних. Експерти зазначають, що вже до 2024 року Bing API став одним із найдорожчих серед аналогів.

Анонс припинення підтримки Bing API пролунав за тиждень до щорічної конференції Microsoft Build 2025. Очікується, що ключовими темами заходу стануть генеративний штучний інтелект і хмарні платформи. Представники Microsoft підкреслюють, що перехід від відкритих API до захищеної хмарної моделі забезпечить надійність, масштабованість та контроль над сценаріями.

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