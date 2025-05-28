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Новини 28/05/2025

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Французька компанія Mistral оновила свою бібліотеку інструментів, додавши до неї новий API для агентів, який розширює можливості роботи з кодом та виконання інших завдань. Про це пише в своєму блозі Simon Willison. 

Новий Mistral API схожий на Responses API від OpenAI. Він також керує станом розмови на стороні сервера. Це дозволяє надсилати нові повідомлення без необхідності самостійно вести цю локальну історію розмов і передавати її щоразу.

Основні характеристики Mistral API для агентів: 

  • Виконання коду з використанням нового механізму Code Interpreter. Фактично, це Python у серверній пісочниці — OpenAI має це вже роками, а Anthropic запустила свою версію минулого тижня.
  • Генерація зображень. Mistral використовує Black Forest Lab FLUX1.1 [pro] Ultra.
  • Веб-пошук. Mistral пропонує дві версії: класичний веб-пошук і «преміальний», який забезпечує доступ як до пошукової системи, так і до двох новинних агентств: AFP та AP. Mistral не згадує, яку пошукову систему для цього вони використовують, але Brave – єдиний постачальник пошуку, зазначений у списку субпідрядників у їхньому Центрі довіри, тому скоріше за все, що це Brave Search. 
  • Бібліотека документів — це версія розміщеної RAG від Mistral замість «документів, завантажених користувачем». 
  • Підтримка протоколу контексту моделі. Тепер ви можете включати деталі серверів MCP у свої виклики API, і Mistral викликатиме їх, коли це необхідно. Така сама функція з’явилась в OpenAI (21 травня), Anthropic (22 травня) і тепер в Mistral (27 травня).

Також Mistral AI реалізує «передачу агентів»:

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  • Після створення агентів визначте, які агенти можуть передавати завдання іншим. Наприклад, фінансовий агент може делегувати завдання агенту веб-пошуку або агенту калькулятора залежно від потреб розмови.
  • Handoffs забезпечує безперебійний ланцюжок дій. Один запит може запускати завдання для кількох агентів, кожен з яких обробляє певні частини запиту. OpenAI має подібний механізм у своєму OpenAI Agents SDK . 

Агенти штучного інтелекту – це автономні системи, що працюють на основі великих мовних моделей (LLM). Отримавши інструкції, вони можуть планувати, використовувати інструменти та виконувати поетапну обробку для досягнення певних цілей.

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