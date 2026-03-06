X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

Соціальна мережа X анонсувала оновлення інструментів монетизації для авторів контенту. Основна зміна полягає в тому, що власник облікового запису тепер може зробити частину твітів видимими лише для підписників, повідомляє Engadget.

Нова функція підписок називається «Ексклюзивні теми» (Exclusive Threads), що доволі іронічно, враховуючи, що платформа-конкурент X у соціальних мережах теж називається Threads.

Відмінність Exclusive Threads від попередніх варіантів монетизації текстового контенту проста: автор може закрити за платним доступом лише частину матеріалу, а не тримати всі свої твіти лише для передплатників. Іншими словами, можна зробити платним лише останній пост з ланцюжка, в якому міститься найбільш цінна інформація.

Керівник продукту компанії X Нікіта Бієр продемонстрував, як це виглядатиме на практиці. Кнопки для реєстрації передплати будуть вбудовані в ланцюжок постів з надією, що бажання побачити решту теми стане для читача вагомим стимулом оформити передплату.

Кілька днів том соцмережа X запустила ще одну функцію монетизації — мітку «платне партнерство». Раніше спонсоровані пости автори самостійно позначали хештегом, тепер для цього можна використовувати спеціальну мітку від платформи.

Нагадаємо, що LLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn