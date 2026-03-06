logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/03/2026 14:48

X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Соціальна мережа X анонсувала оновлення інструментів монетизації для авторів контенту. Основна зміна полягає в тому, що власник облікового запису тепер може зробити частину твітів видимими лише для підписників, повідомляє Engadget. 

Нова функція підписок називається «Ексклюзивні теми» (Exclusive Threads), що доволі іронічно, враховуючи, що платформа-конкурент X у соціальних мережах теж називається Threads.

Відмінність Exclusive Threads від попередніх варіантів монетизації текстового контенту проста: автор може закрити за платним доступом лише частину матеріалу, а не тримати всі свої твіти лише для передплатників. Іншими словами, можна зробити платним лише останній пост з ланцюжка, в якому міститься найбільш цінна інформація.

Керівник продукту компанії X Нікіта Бієр продемонстрував, як це виглядатиме на практиці. Кнопки для реєстрації передплати будуть вбудовані в ланцюжок постів з надією, що бажання побачити решту теми стане для читача вагомим стимулом оформити передплату. 

Кілька днів том соцмережа X запустила ще одну функцію монетизації — мітку «платне партнерство». Раніше спонсоровані пости автори самостійно позначали хештегом, тепер для цього можна використовувати спеціальну мітку від платформи.

Нагадаємо, що LLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

Найбільш обговорювані статті

Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPTClaude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідженняРобота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження
LLM-моделі навчились деанонімізувати фейкові акаунти в соцмережахLLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах
Для Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодуванняДля Claude Code створили аудіоплагін: відтворює звуки відеоігор під час кодування
Google Home отримує Gemini: опис камер реального часуGoogle Home отримує нові функції Gemini: опис з камер у реальному часі
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млнЦифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Ілон Маск анонсував появу в X месенджера XChat з шифруванням і зникаючими повідомленнями

У соцмережі X розпочалося тестування безкоштовної версії чат-бота Grok

Ілон Маск інвестує $10 млрд у розвиток штучного інтелекту

X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

X тестує модель «оплати за використання» для свого API

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

Топ текстів
Спецпроєкти - 7 днів назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 4 дні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

 06.03.2026 14:48

Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше

 06.03.2026 12:28

«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників

 06.03.2026 11:05

OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

 06.03.2026 09:13

У вас смарт-окуляри Meta? Модератори в Кенії бачать все, що ви знімаєте

 05.03.2026 17:47

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок

 05.03.2026 17:01

Ваша програма споживає багато енергії? Google обов'язково всім про це розповість

 05.03.2026 15:55

Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав

 05.03.2026 14:48

Google Play: комісія з розробників знижена до 20%

 05.03.2026 12:11

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

 05.03.2026 11:11

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
2.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
5.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
6.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
7.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
8.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
9.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
10.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: