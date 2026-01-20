logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/01/2026 16:51

X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

Дмитро Сімагін

Журналіст

Соцмережа X, основним власником якої є Ілон Маск, виконала обіцянку розкрити свій алгоритм, який визначає пріоритетність появи постів у стрічках користувачів. Вихідний код викладено на GitHub для загального ознайомлення, пише Decrypt.

«Ми опублікували у відкритому коді наш новий алгоритм 𝕏, який працює на тій самій архітектурі, що й модель Grok від xAI», — написала команда розробників X.

Відразу після релізу Маск пояснив, що «алгоритм дурний і потребує значних покращень, але принаймні ви можете бачити, як ми намагаємося зробити його кращим у режимі реального часу та прозоро». Також він додав, що «жодна інша компанія соціальних мереж цього не робить».

Реліз є продовженням обіцянки, яку Ілон Маск дав минулого тижня, коли заявив, що «зробить новий алгоритм X, включно з усім кодом, який використовується для визначення того, які органічні та рекламні публікації рекомендуються користувачам, відкритим протягом 7 днів».

Крім того, він пообіцяв, що оновлення будуть «повторюватися кожні 4 тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося».

У документації репозиторію GitHub описано модель алгоритма на основі Grok, яка ранжує публікації стрічки X «Для вас». Вона прогнозує дії користувачів, такі як лайки та відповіді, використовуючи машинне навчання для модульного пошуку та оцінювання.

Алгоритм отримує контент з двох джерел: публікації з облікових записів, на які підписаний користувач, та публікації поза цим списком. Машинне навчання поєднує обидва списки за допомогою системи оцінювання, яка прогнозує ймовірність залучення для кожної публікації.

Цікаво, коли чат-бот Grok запитали, чи може відкритий вихідний код допомогти користувачам визначити, що робить публікації вірусними, він сам проаналізував алгоритм і визначив п’ять ключових факторів. До них належать: 

  • прогнози залученості на основі історії лайків і репостів користувачів; 
  • новизна та релевантність контенту зі своєчасними персоналізованими публікаціями, які отримують вищі бали;
  • оцінка різноманітності, яка обмежує кількість повторів;
  • баланс між обліковими записами, на які підписаний користувач, та публікаціями, запропонованими машинним навчанням;
  • негативні сигнали від блокувань та ігнорування, що знижують бали.

Реліз коду відбувся на фоні того, що минулого тижня X скасувала доступ до API для проектів InfoFi, які винагороджували користувачів за взаємодію з соцмережею. Керівник відділу продуктів X Нікіта Бір заявив, що компанія «більше не дозволятиме додатки, які винагороджують користувачів за публікації на X» через побоювання щодо спаму, спричиненого штучним інтелектом.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія xAI погодилась змінити алгоритм моделі Grok через ризик судової заборони

 

Головна > Новини > X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

Найбільш обговорювані статті

У ChatGPT з'явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачівУ ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів
Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UAХакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA
Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML StudioMicrosoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio
Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифруванняТворець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування
Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелектуGoogle опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту
«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився
У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зрослиУ 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли
Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступнимРозширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним
Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборониКомпанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Майже завжди допоможуть вирішити проблему: 6 алгоритмів, які має знати кожен розробник

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Відомий хакер похвалив «реформи» Ілона Маска і влаштувався на стажування в Twitter

Відібрати у робітників грошову допомогу і не платити за офіс Twitter: Ілон Маск знайшов юристів під «економ-режим»

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

Топ текстів
- 4 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 4 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 1 місяць назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 3 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
Новини - 2 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році

Новини

X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

 20.01.2026 16:51

OpenAI відкриває необмежений доступ до GPT-5.2 Instant і попереджає про появу реклами

 20.01.2026 15:58

FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti

 20.01.2026 14:34

Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

 20.01.2026 12:00

Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

 20.01.2026 10:39

JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року

 20.01.2026 09:33

Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

 19.01.2026 16:24

«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

 19.01.2026 15:18

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

 19.01.2026 12:28

Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту

 19.01.2026 11:07

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
2.
Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним
3.
«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився
4.
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
5.
Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей
6.
Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX
7.
Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування
8.
У ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів
9.
У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження
10.
Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: