X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

Соцмережа X, основним власником якої є Ілон Маск, виконала обіцянку розкрити свій алгоритм, який визначає пріоритетність появи постів у стрічках користувачів. Вихідний код викладено на GitHub для загального ознайомлення, пише Decrypt.

«Ми опублікували у відкритому коді наш новий алгоритм 𝕏, який працює на тій самій архітектурі, що й модель Grok від xAI», — написала команда розробників X.

Відразу після релізу Маск пояснив, що «алгоритм дурний і потребує значних покращень, але принаймні ви можете бачити, як ми намагаємося зробити його кращим у режимі реального часу та прозоро». Також він додав, що «жодна інша компанія соціальних мереж цього не робить».

Реліз є продовженням обіцянки, яку Ілон Маск дав минулого тижня, коли заявив, що «зробить новий алгоритм X, включно з усім кодом, який використовується для визначення того, які органічні та рекламні публікації рекомендуються користувачам, відкритим протягом 7 днів».

Крім того, він пообіцяв, що оновлення будуть «повторюватися кожні 4 тижні з вичерпними нотатками розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося».

У документації репозиторію GitHub описано модель алгоритма на основі Grok, яка ранжує публікації стрічки X «Для вас». Вона прогнозує дії користувачів, такі як лайки та відповіді, використовуючи машинне навчання для модульного пошуку та оцінювання.

Алгоритм отримує контент з двох джерел: публікації з облікових записів, на які підписаний користувач, та публікації поза цим списком. Машинне навчання поєднує обидва списки за допомогою системи оцінювання, яка прогнозує ймовірність залучення для кожної публікації.

Цікаво, коли чат-бот Grok запитали, чи може відкритий вихідний код допомогти користувачам визначити, що робить публікації вірусними, він сам проаналізував алгоритм і визначив п’ять ключових факторів. До них належать:

прогнози залученості на основі історії лайків і репостів користувачів;

новизна та релевантність контенту зі своєчасними персоналізованими публікаціями, які отримують вищі бали;

оцінка різноманітності, яка обмежує кількість повторів;

баланс між обліковими записами, на які підписаний користувач, та публікаціями, запропонованими машинним навчанням;

негативні сигнали від блокувань та ігнорування, що знижують бали.

Реліз коду відбувся на фоні того, що минулого тижня X скасувала доступ до API для проектів InfoFi, які винагороджували користувачів за взаємодію з соцмережею. Керівник відділу продуктів X Нікіта Бір заявив, що компанія «більше не дозволятиме додатки, які винагороджують користувачів за публікації на X» через побоювання щодо спаму, спричиненого штучним інтелектом.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія xAI погодилась змінити алгоритм моделі Grok через ризик судової заборони