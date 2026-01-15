logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/01/2026 12:45

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія X заявила, що модель Grok тепер налаштована таким чином, щоб припинити генерацію сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди. Про це пише Engadget.

«Ми впровадили технологічні заходи, щоб заборонити обліковому запису Grok редагувати зображення реальних людей у ​​відвертому одязі, такому як бікіні. Це обмеження стосується всіх користувачів, включаючи платних підписників», — стверджується в заяві X.

Також компанія уточнила, що генерація зображень через Grok на платформі X тепер доступна лише для платних користувачів:

«Це додає додатковий рівень захисту, допомагаючи гарантувати, що особи, які намагаються зловживати обліковим записом Grok для порушення закону або наших правил, можуть бути притягнуті до відповідальності».

Оновлення X з’явилося після серії скандалів у різних країнах, де сервіс Ілона Маска звинуватили в створені сексуалізованих зображень жінок і дітей. За останні кілька днів Grok заборонили в Малайзії та Індонезії. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта почав розслідування, чи порушує Grok закони США, а парламент Великої Британії готувався ухвалити спеціальний закон, який забороняє подібну онлайн-діяльність. 

Зіткнувшись з ризиком судової заборони роботи Grok та соцмережі X у Великій Британії Ілон Маск пішов на випередження і сам «ініціював» відмову від генерації сексуалізованих зображень. Також він заявив, що йому «невідомо про жодні зображення оголених неповнолітніх, створені Grok».

Нагадаємо, днями Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу.

Головна > Новини > Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

Найбільш обговорювані статті

У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярніУ GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування.Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу
Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергуШтучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробниківEPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелектуSenior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють йогоБільшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його
Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму XІлон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X
Лінус Торвальдс використав для свого нового пет-проекту вайб-кодинг Google AntigravityЛінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Відомий хакер похвалив «реформи» Ілона Маска і влаштувався на стажування в Twitter

Відібрати у робітників грошову допомогу і не платити за офіс Twitter: Ілон Маск знайшов юристів під «економ-режим»

Топ текстів
- 3 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 4 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 2 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

Новини

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

 15.01.2026 12:45

Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

 15.01.2026 11:18

У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли

 15.01.2026 09:41

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

 14.01.2026 16:40

Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту

 14.01.2026 15:03

Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування

 14.01.2026 12:08

Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio

 14.01.2026 10:54

Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA

 14.01.2026 09:35

Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей

 13.01.2026 17:42

Microsoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортання

 13.01.2026 16:13

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
2.
Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
3.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
4.
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
5.
У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
6.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
7.
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
8.
В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають
9.
Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA
10.
Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: