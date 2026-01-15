Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

Компанія X заявила, що модель Grok тепер налаштована таким чином, щоб припинити генерацію сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди. Про це пише Engadget.

«Ми впровадили технологічні заходи, щоб заборонити обліковому запису Grok редагувати зображення реальних людей у ​​відвертому одязі, такому як бікіні. Це обмеження стосується всіх користувачів, включаючи платних підписників», — стверджується в заяві X.

Також компанія уточнила, що генерація зображень через Grok на платформі X тепер доступна лише для платних користувачів:

«Це додає додатковий рівень захисту, допомагаючи гарантувати, що особи, які намагаються зловживати обліковим записом Grok для порушення закону або наших правил, можуть бути притягнуті до відповідальності».

Оновлення X з’явилося після серії скандалів у різних країнах, де сервіс Ілона Маска звинуватили в створені сексуалізованих зображень жінок і дітей. За останні кілька днів Grok заборонили в Малайзії та Індонезії. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта почав розслідування, чи порушує Grok закони США, а парламент Великої Британії готувався ухвалити спеціальний закон, який забороняє подібну онлайн-діяльність.

Зіткнувшись з ризиком судової заборони роботи Grok та соцмережі X у Великій Британії Ілон Маск пішов на випередження і сам «ініціював» відмову від генерації сексуалізованих зображень. Також він заявив, що йому «невідомо про жодні зображення оголених неповнолітніх, створені Grok».

Нагадаємо, днями Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу.