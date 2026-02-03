OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

OpenAI випустила настільний додаток Codex для платформи macOS. До сьогодні програмістам на Apple доводилося шукати альтернативні способи використання цього інструменту кодування, здебільшого через інтерфейс командного рядка (CLI) у веб-версії. Про це повідомляє блог компанії.

Codex — це інструмент OpenAI для вайб-кодування та створення і керування агентами штучного інтелекту. Основною альтернативою Codex є Claude Code від Anthropic, який зараз домінує на цьому ринку.

Codex запускає окремі потоки, організовані за проектами, що означає, що ви можете одночасно працювати над кількома агентами. Додаток Codex для macOS також працює синхронно з IDE та терміналом, тому розробник може підтримувати контекст у кількох робочих середовищах.

OpenAI також повідомила, що використання Codex подвоїлося з моменту запуску GPT-5.2-Codex у середині грудня. За даними компанії, понад 1 мільйон розробників використали цей інструмент за останній місяць.

Codex працює на базі GPT-5.2-Codex, найновішої LLM-моделі від OpenAI. Він може обробляти запити обсягом до 400 000 токенів, що відповідає приблизно 100 000 рядків коду, та розуміє понад 50 мов програмування. Користувачі також можуть завантажувати в нього мультимодальні дані, такі як ескізи інтерфейсу.