/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/02/2026 12:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI випустила настільний додаток Codex для платформи macOS. До сьогодні програмістам на Apple доводилося шукати альтернативні способи використання цього інструменту кодування, здебільшого через інтерфейс командного рядка (CLI) у веб-версії. Про це повідомляє блог компанії.

Codex — це інструмент OpenAI для вайб-кодування та створення і керування агентами штучного інтелекту. Основною альтернативою Codex є Claude Code від Anthropic, який зараз домінує на цьому ринку.

Codex запускає окремі потоки, організовані за проектами, що означає, що ви можете одночасно працювати над кількома агентами. Додаток Codex для macOS також працює синхронно з IDE та терміналом, тому розробник може підтримувати контекст у кількох робочих середовищах.

OpenAI також повідомила, що використання Codex подвоїлося з моменту запуску GPT-5.2-Codex у середині грудня. За даними компанії, понад 1 мільйон розробників використали цей інструмент за останній місяць.

Codex працює на базі GPT-5.2-Codex, найновішої LLM-моделі від OpenAI. Він може обробляти запити обсягом до 400 000 токенів, що відповідає приблизно 100 000 рядків коду, та розуміє понад 50 мов програмування. Користувачі також можуть завантажувати в нього мультимодальні дані, такі як ескізи інтерфейсу.

 

Головна > Новини > OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

Найбільш обговорювані статті

Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в ClaudeНове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude
Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюмеЧерез автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPTOpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLMМінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
Агент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчавАгент кодування Mistral Vibe 2.0 став більш точним, але подорожчав
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHubАвтор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру

 03.02.2026 10:09

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

 03.02.2026 09:14

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

 02.02.2026 16:46

Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження

 02.02.2026 15:53

Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork

 02.02.2026 13:35

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

 02.02.2026 12:11

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

 02.02.2026 10:47

У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

 02.02.2026 09:44

До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

 02.02.2026 09:14

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
4.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
5.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
6.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
7.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
8.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
9.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
10.
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: