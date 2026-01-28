OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT

OpenAI випустила текстовий редактор під назвою Prism, в який інтегровано ChatGPT. Інструмент допомагає вченим у написанні наукових статей, повідомляє блог компанії.

Ідея Prism полягає в тому, щоб полегшити за допомогою чат-боту написання наукових робіт, так само, як LLM-моделі зараз вбудовані в популярні інструменти кодування. Він об’єднує створення чернеток, редагування, співпрацю та підготовку до публікації в єдиному хмарному робочому просторі.

Prism інтегрує GPT-5.2 в редактор для написання документів на LaTeX, поширеній мові програмування, яку вчені використовують для форматування наукових робіт.

Вікно чату ChatGPT розташоване внизу екрана, під вікном статті, яка пишеться або редагується. Маючи питання до штучного інтелекту, вчені можуть звертатися до ChatGPT безпосередньо в своєму текстовому редакторі, не переключаючись на іншу вкладку. Чат-бот може допомогти їм скласти текст, узагальнити пов’язані статті, керувати цитатами, перетворити фотографії рукописного тексту на дошці на рівняння чи діаграми, або обговорити гіпотези чи математичні докази.

Prism допомагає співпрацювати зі співавторами, студентами та науковими керівниками в реальному часі, з миттєвим відображенням правок, коментарів і змін. Також у редакторі можна вносити прямі, контекстні зміни до документа на запит без копіювання вмісту між окремими редакторами чи чат-інструментами. Prism підтримує голосове редагування для внесення простих змін без переривання процесу написання або рецензування.

За даними OpenAI, зараз близько 1,3 мільйона вчених у всьому світі щотижня надсилають до ChatGPT понад 8 мільйонів запитів на складні теми в науці та математиці. Prism йде назустріч цим користувачам, полегшуючи їм роботу над науковими матеріалами.

Prism підтримує необмежену кількість проектів і співавторів і доступний усім користувачам із персональним обліковим записом ChatGPT.