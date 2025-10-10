Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

Microsoft додає новий інструмент до оновлення Windows 11 версії 25H2, яке випустили минулого тижня. Мова йде про текстовий редактор Edit CLI, який призначено спеціально для розробників або досвідчених користувачів. Edit CLI вже доступний у Windows 1125H2 та 24H2, повідомляє Neowin.

«Windows тепер містить Edit, текстовий редактор, який можна використовувати з командного рядка. Щоб відредагувати файл, відкрийте програму Terminal і введіть edit, а потім ім’я файлу. Edit має відкритий вихідний код і доступний на GitHub», — анонсує Microsoft.

Edit важить лише 250 Кб, має відкритий код, підтримує роботу з кількома файлами та навігацію в режимі миші та інші функції. Цей інструмент призначено для усунення прогалини в операційній системі, оскільки 64-розрядна Windows досі не мала редактора командного рядка за замовчуванням після того, як компанія відмовилась від підтримки редактора MS-DOS.

Нагадаємо, що Edit вперше анонсували ще в червні цього року. На той час текстовий редактор був доступний для ознайомлення через GitHub та мав обмежений функціонал. Наприклад, в ньому не можна було зберігати файли. Тому після редагування текст потрібно скопіювати в іншу програму, наприклад, у Блокнот, Visual Studio Code або Word.