logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/10/2025 09:37

ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що компанія незабаром послабить деякі обмеження безпеки ChatGPT, що дозволить користувачам зробити відповіді чат-бота дружнішими або більш «людськими». Одним з послабленням стане дозвіл «верифікованим дорослим» брати участь в еротичних розмовах. Про це пише TechCrunch.

«Ми зробили ChatGPT досить обмежувальним, щоб бути обережними з проблемами психічного здоров’я. Ми розуміємо, що це зробило його менш корисним/приємним для багатьох людей, які не мали проблем з психічним здоров’ям, але враховуючи серйозність ситуації, ми хотіли все виправити. У грудні, коли ми запровадимо вікові обмеження та в рамках нашого принципу «стався до дорослих користувачів як до дорослих», ми дозволимо більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих», —  написав Альтман.

Керівник OpenAI також додав, що нова версія ChatGPT матиме покращення, подібні до тих, які користувачам подобались у моделі 4o, і «якщо люди хочуть, щоб ChatGPT реагував певним чином, можливо, як друг, або з більшою кількістю емодзі, він повинен мати можливість це робити».

Оновлена ​​версія базуватиметься на моделі GPT-5 і буде доступна користувачам до грудня 2025 року.

Цього літа з’явилося кілька тривожних історій навколо ChatGPT, зокрема моделі GPT-4o. В одному випадку чат-бот, здається, переконав чоловіка, що він математичний геній, якому потрібно врятувати світ. В іншому випадку батьки підлітка подали до суду на OpenAI, стверджуючи, що ChatGPT заохочував суїцидальні думки їхнього сина протягом тижнів, що передували його смерті. У відповідь OpenAI випустила низку функцій безпеки для боротьби зі схильністю чат-бота погоджуватись з усім, що кажуть користувачі.

Нагадаємо, що кілька днів тому співзасновник OpenAI Андрей Карпати виклав у відкритий доступ код проекту NanoChat, який є open source форком ChatGPT. За його словами, це «кращий ChatGPT, який можна створити за $100».

Головна > Новини > ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»

Найбільш обговорювані статті

Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмуванняGoogle запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування
JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі кодуJetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI ProGoogle надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
IBM стверджує, що її нова IDE підвищує продуктивність розробників на 45%IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%
Мова програмування Python оновлена до версії 3.14Мова програмування Python оновлена до версії 3.14
Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLIGoogle додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI
Google покращує налагодження та продуктивність в low-code-конструкторі додатків OpalGoogle покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal
Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелектуБагхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту
В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівцівВ Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 1 місяць назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 3 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 1 місяць назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT з’явився Режим розробника
Новини - 1 місяць назад
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Новини - 3 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 3 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Новини

ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»

 15.10.2025 09:37

Nvidia представила перший комп'ютер для локального запуску LLM-моделей

 14.10.2025 16:39

Facebook знову дозволяє розміщувати оголошення про вакансії

 14.10.2025 15:36

Microsoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дій

 14.10.2025 12:37

Microsoft випускає свою першу модель для генерації зображень MAI-Image-1

 14.10.2025 11:43

Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT

 14.10.2025 09:28

Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind

 13.10.2025 16:48

Apple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонів

 13.10.2025 15:45

Київ увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелекту

 13.10.2025 12:27

Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot

 13.10.2025 11:43

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
2.
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
3.
IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%
4.
В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців
5.
Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11
6.
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
7.
Мова програмування Python оновлена до версії 3.14
8.
OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему
9.
JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду
10.
Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: