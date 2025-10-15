ChatGPT незабаром дозволить еротичний контент для «верифікованих дорослих»

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що компанія незабаром послабить деякі обмеження безпеки ChatGPT, що дозволить користувачам зробити відповіді чат-бота дружнішими або більш «людськими». Одним з послабленням стане дозвіл «верифікованим дорослим» брати участь в еротичних розмовах. Про це пише TechCrunch.

«Ми зробили ChatGPT досить обмежувальним, щоб бути обережними з проблемами психічного здоров’я. Ми розуміємо, що це зробило його менш корисним/приємним для багатьох людей, які не мали проблем з психічним здоров’ям, але враховуючи серйозність ситуації, ми хотіли все виправити. У грудні, коли ми запровадимо вікові обмеження та в рамках нашого принципу «стався до дорослих користувачів як до дорослих», ми дозволимо більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих», — написав Альтман.

Керівник OpenAI також додав, що нова версія ChatGPT матиме покращення, подібні до тих, які користувачам подобались у моделі 4o, і «якщо люди хочуть, щоб ChatGPT реагував певним чином, можливо, як друг, або з більшою кількістю емодзі, він повинен мати можливість це робити».

Оновлена ​​версія базуватиметься на моделі GPT-5 і буде доступна користувачам до грудня 2025 року.

Цього літа з’явилося кілька тривожних історій навколо ChatGPT, зокрема моделі GPT-4o. В одному випадку чат-бот, здається, переконав чоловіка, що він математичний геній, якому потрібно врятувати світ. В іншому випадку батьки підлітка подали до суду на OpenAI, стверджуючи, що ChatGPT заохочував суїцидальні думки їхнього сина протягом тижнів, що передували його смерті. У відповідь OpenAI випустила низку функцій безпеки для боротьби зі схильністю чат-бота погоджуватись з усім, що кажуть користувачі.

Нагадаємо, що кілька днів тому співзасновник OpenAI Андрей Карпати виклав у відкритий доступ код проекту NanoChat, який є open source форком ChatGPT. За його словами, це «кращий ChatGPT, який можна створити за $100».