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Новини 14/05/2025

Mozilla перенесла код Firefox на GitHub

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Mozilla перенесла вихідний код браузера Firefox з Mercurial на GitHub. Тепер основний репозиторій проекту знаходиться на платформі Microsoft, що має полегшити процес розробки та залучити нових контриб’юторів, знайомих із git.

Тривалий час Mozilla використовувала Mercurial як основний інструмент для контролю версій. Для роботи з кодом Firefox розробникам доводилось додатково вивчати функціонал Mercurial, або використовувати розширення git-cinnabar для сумісності з git. Тепер все значно спростилося — можна працювати з кодом напряму через стандартні інструменти git, без додаткових налаштувань.

Для знайомих з Mercurial теж є хороші новини: старі сервери з вихідним кодом (hg.mozilla.org) поки що залишаються в роботі та синхронізуються з новими репозиторіями на GitHub.

Це дозволяє командам час плавно перейти на нову платформу. Також зберігається підтримка системи try, яка використовується для тестування змін у коді. Головна гілка репозиторію, раніше відома як mozilla-central, тепер називається main, а автозавантаження змін, яке раніше проходило через гілку autoland, теж отримало своє місце на GitHub. 

Інші інструменти розробки, такі як Bugzilla для відстеження багів і Phabricator для код-рев’ю, залишаються без змін. Система безперервної інтеграції (CI) Taskcluster також продовжить працювати без міграції на GitHub, що дозволить командам уникнути різких змін у робочих процесах.

Партнер видання

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