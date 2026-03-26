Новини 26/03/2026 16:59

«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін

Дмитро Сімагін

Редактор

Керівництво OpenAI зупинило розробку еротичного чат-бота на невизначений термін. Це рішення було прийнято після того, як Рада консультантів компанії та інвестори висловили стурбованість щодо впливу згенерованого сексуального контенту на суспільство, пише PC Mag.

Як раніше повідомляв Highload, члени Ради OpenAI одноголосно виступили проти запланованого «Режиму для дорослих», причому один із учасників наради попередив, що компанія ризикує створити «сексуального тренера з самогубств». 

OpenAI також стикається з технічними проблемами — її система перевірки віку помилково ідентифікує неповнолітніх як дорослих приблизно у 12% випадків. Це означає, що потенційно 100 мільйонів дітей матимуть доступ до еротичного контенту в ChatGPT.

Оскільки капіталізація OpenAI зараз оцінюється в $730 мільярдів, інвестори занепокоєні тим, щоб суперечлива ініціатива Сема Альтмана не стала причиною скандалів та судових позовів. За даними FT, всередині компанії велися дискусії щодо повного закриття проекту. Багато хто бачить в «еротичних чатах» великий ризик, а співробітники сумніваються, чи відповідає ця ідея місії OpenAI.

У коді застосунку ChatGPT проект відображається під назвою Citron Mode, із запланованою перевіркою віку для користувачів віком від 18 років. 

Це вже другий великий продукт, від якого OpenAI відмовилась цього тижня. У вівторок компанія оголосила, що припинить розробку свого додатка для створення відео Sora, щоб використовувати обчислювальну потужність, необхідну для Sora, в інших проектах.

«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін

