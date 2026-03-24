OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів

OpenAI запускає в чат-боті ChatGPT нову функцію під назвою «Бібліотека» (Library). Завдяки їй ви можете зберігати свої особисті файли або зображення у хмарному сховищі OpenAI.

Для роботи з бібліотекою ChatGPT потрібні версії Plus, Pro та Business. Функція розгортається для клієнтів по всьому світу, окрім Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії.

«ChatGPT автоматично зберігає завантажені та створені файли, включаючи файли, завантажені в чати (наприклад: документи, електронні таблиці, презентації та зображення), у спеціальному, безпечному місці, щоб до них можна було легко отримати доступ пізніше», — зазначається на сайті OpenAI.

Бібліотеку файлів можна побачити, просто оновивши веб-сторінку ChatGPT, вона автоматично з’явиться на бічній панелі. Цікаво, що для більшості користувачів Бібліотека не зовсім порожня, оскільки ChatGPT вже зберігає в ній файли, які ви завантажували в чат-бот за останні два тижні.

Щодо практичного використання, то збереження завантажених файлів у спеціальному місці позбавляє деяких користувачів він необхідності їхнього повторного завантаження для запитів в новому чаті.

Якщо ви використовуєте ChatGPT для генерації зображень, то вони продовжують відображатися на вкладці «Зображення».

За потреби ви можете завантажили файли з розділу «Бібліотека» на свій пристрій. Для цього треба лише відкрити меню редактора (кнопка вкладення/додати), натиснути на елемент меню «Додати з бібліотеки», а далі на «Виберіть файл».

Нагадаємо, кілька днів тому Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT.

