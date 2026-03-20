ChatGPT, браузер та Codex об’єднають в єдину суперпрограму для ПК

OpenAI планує об’єднати свій додаток ChatGPT, платформу кодування Codex та браузер в одну «суперпрограму» для ПК. Новий додаток має спростити інтерфейс та покращити зручність для цільових клієнтів компанії — програмістів та бізнесменів, пише CNBC.

На відміну від існуючих версій свого програмного забезпечення, які працюють як ізольовані застосунки, нова «суперпрограма» отримає глибокий доступ до контексту ОС.

System-wide Context: Завдяки оновленим API для захоплення екрана та взаємодії з вікнами, додаток здатний аналізувати код у будь-якому IDE, документацію в PDF та логи в терміналі у реальному часі без необхідності копіпасту.

Background Execution: Реалізовано можливість фонового виконання завдань (agentic workflows). Користувач може делегувати ШІ складні пайплайни, як-от «рефакторинг застарілого модуля згідно з новими стандартами безпеки», поки додаток працює в бекграунді, взаємодіючи з файловою системою.

«Ми усвідомили, що розподіляємо свої зусилля між занадто великою кількістю програм та стеків, і що нам потрібно все це спростити», — заявила Фіджі Сімо, генеральний директор OpenAI з питань додатків.

Що стосується існуючих програм, то протягом наступних місяців OpenAI планує додати нові агентні можливості в Codex, щоб він, крім кодування, міг краще допомагати із завданнями, пов’язаними з продуктивністю. Оновлення Codex станеться до того, як його функціонал об’єднають з ChatGPT та браузером Atlas у єдину «суперпрограму». Мобільний додаток ChatGPT залишиться незмінним.

Зміна стратегії компанії знаменує собою значний поворот порівняно з минулим роком, коли OpenAI запустила серію окремих продуктів, які не завжди знаходили відгук у користувачів і іноді створювали брак уваги всередині команди. Керівники OpenAI сподіваються, що об’єднання продуктів в одному додатку дозволить їй оптимізувати ресурси, оскільки вона прагне перевершити успіх свого конкурента Anthropic.

Нагадаємо, не так давно OpenAI вирішила відкласти запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT.

