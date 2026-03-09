logo

Новини 09/03/2026 14:25

OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія OpenAI вирішила відкласти запуск «режиму для дорослих» (Adult Mode) у ChatGPT, який вона анонсувала наприкінці минулого року. Головна причина — технічні та етичні складнощі, пов’язані з ідентифікацією віку користувачів. Розробники прагнуть створити надійний бар’єр, який унеможливить доступ дітей та підлітків до чутливого або відвертого контенту, пише PC Mag.

Проблема прогнозування віку

Основний виклик для OpenAI полягає у створенні алгоритму, який би точно визначав вік людини без порушення її приватності. Використання традиційних методів, таких як завантаження паспортних даних, часто викликає спротив через питання конфіденційності. Компанія також розглядає варіант прогнозування на базі штучного інтелекту, але поточна точність цього методу поки не відповідає високим стандартам безпеки.

OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми

Нові інструменти визначення віку, представлені на початку цього року, використовують такі фактори, як тривалість активності облікового запису та його модель використання. Іншими словами, якщо вашому акаунту Google (який ви використовуєте для авторизації в ChatGPT) років десять, то ви точно дорослий. А ось з тими, хто нещодавно зареєстрував обліковий запис, компанії доведеться попрацювати, щоб точно визначити вік.

Впровадження Adult Mode не означає перетворення ChatGPT на платформу для порнографії. Йдеться про послаблення суворих фільтрів для тем, що стосуються сексуального здоров’я, інтимних стосунків, специфічної художньої літератури чи наукових досліджень, які зараз часто блокуються системою як «неприйнятні».

Ключові аспекти затримки:

  • Захист неповнолітніх: OpenAI хоче мінімізувати ризики випадкового потрапляння дітей до «дорослого» контенту в чат-боті.
  • Юридична відповідальність: У багатьох країнах законодавство щодо захисту дітей в інтернеті стає суворішим, що змушує IT-гігантів діяти обережно.
  • Точність алгоритмів: Система повинна безпомилково відрізняти дорослого від підлітка, щоб уникнути помилкових блокувань або небажаного доступу.

OpenAI підкреслює, що компанія не відмовляється від своєї ідеї, а лише беруть додатковий час на доопрацювання інструментів безпеки. Користувачам доведеться зачекати, поки технологія прогнозування віку не стане достатньо зрілою для глобального релізу.

Нагадаємо, що Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT.

