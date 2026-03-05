logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/03/2026 11:11

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

Дмитро Сімагін

Автор новин

OpenAI виділила Codex в окремий десктопний продукт для Windows. Це сталося через місяць після того, як компанія випустила офіційний додаток Codex для macOS, пише Neowin.

Програма доступна для всіх тарифних планів ChatGPT, включно з безкоштовним Free та «полегшеним» Go. Користувачі ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu отримають подвійний ліміт тарифів у Codex, який діятиме до 2 квітня.

На відміну від мультимодальних чат-ботів, програма може одночасно керувати кількома агентами штучного інтелекту та співпрацювати з ними над тривалими завданнями. Додаток Codex, який вже доступний для завантаження з Microsoft Store, постачається з вбудованою ізольованою пісочницею для агентів та підтримкою середовищ розробки PowerShell.

У Codex реалізована можливість генерації складних блоків функцій на основі коротких текстових інструкцій. Застосунок працює з мінімальними затримками завдяки оптимізації локальних запитів, що має критичне значення під час інтенсивної роботи над проектом. Користувачі можуть викликати панель інструментів Codex для Windows у будь-якому місці системи, перетворюючи коментарі природною мовою на робочий код за лічені секунди.

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

Оскільки кожне завдання в Codex виконується у власному робочому дереві, зміни залишатимуться без конфліктів. Після перевірки відмінностей та запропонованих редагувань розробник може об’єднати зміни з кодовою базою.

Застосунок пропонує розширені можливості для дебагінгу та рефакторингу існуючих проектів. Він вміє знаходити логічні помилки в коді та пропонувати варіанти їх виправлення з урахуванням сучасних стандартів безпеки. 

OpenAI впровадила в Codex режим конфіденційності, який дозволяє розробникам обмежувати доступ ШІ до певних частин локальної файлової системи, захищаючи інтелектуальну власність компаній.

Пісочниця в Codex використовує елементи керування на рівні ОС, такі як обмежені токени, ACL файлової системи та спеціальну ізоляцію. Це дозволяє агентам безпечно працювати в PowerShell. 

Програма підтримує синхронізацію з популярними репозиторіями та дозволяє швидко імпортувати необхідні бібліотеки. Окремою перевагою є здатність моделі детально пояснювати складні ділянки коду, що суттєво полегшує онбординг нових учасників у великі проекти.

Поява Codex на Windows посилює конкуренцію в сегменті AI-асистентів, де нативний софт стає стандартом індустрії. Платформа еволюціонує в автономне середовище, яке допомагає не просто писати рядки коду, а проектувати цілісну архітектуру систем. Для IT-ентузіастів цей реліз відкриває шлях до максимальної автоматизації рутинних завдань, залишаючи більше часу на творчу складову програмування.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» СШАКитай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США
Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком'юнітіВірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком’юніті
ClawJacked краде дані через плагіни OpenClawClawJacked краде дані через плагіни OpenClaw
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPTУ соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
У Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення додатку MaxУ Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення Max
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Надіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакетНадіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакет
Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Топ текстів
Спецпроєкти - 6 днів назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 дні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

 05.03.2026 11:11

TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку

 05.03.2026 08:48

Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК

 04.03.2026 17:42

Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах

 04.03.2026 17:08

Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях

 04.03.2026 16:07

Anthropic запускає голосовий режим для Claude Code

 04.03.2026 14:46

Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone

 04.03.2026 12:04

OpenAI розробляє власного конкурента GitHub

 04.03.2026 10:21

Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000

 04.03.2026 08:49

Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження

 03.03.2026 17:45

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
2.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
5.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
6.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
7.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
8.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
9.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
10.
«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: