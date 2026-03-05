OpenAI нарешті випустила Codex для Windows

OpenAI виділила Codex в окремий десктопний продукт для Windows. Це сталося через місяць після того, як компанія випустила офіційний додаток Codex для macOS, пише Neowin.

Програма доступна для всіх тарифних планів ChatGPT, включно з безкоштовним Free та «полегшеним» Go. Користувачі ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu отримають подвійний ліміт тарифів у Codex, який діятиме до 2 квітня.

На відміну від мультимодальних чат-ботів, програма може одночасно керувати кількома агентами штучного інтелекту та співпрацювати з ними над тривалими завданнями. Додаток Codex, який вже доступний для завантаження з Microsoft Store, постачається з вбудованою ізольованою пісочницею для агентів та підтримкою середовищ розробки PowerShell.

У Codex реалізована можливість генерації складних блоків функцій на основі коротких текстових інструкцій. Застосунок працює з мінімальними затримками завдяки оптимізації локальних запитів, що має критичне значення під час інтенсивної роботи над проектом. Користувачі можуть викликати панель інструментів Codex для Windows у будь-якому місці системи, перетворюючи коментарі природною мовою на робочий код за лічені секунди.

Оскільки кожне завдання в Codex виконується у власному робочому дереві, зміни залишатимуться без конфліктів. Після перевірки відмінностей та запропонованих редагувань розробник може об’єднати зміни з кодовою базою.

Застосунок пропонує розширені можливості для дебагінгу та рефакторингу існуючих проектів. Він вміє знаходити логічні помилки в коді та пропонувати варіанти їх виправлення з урахуванням сучасних стандартів безпеки.

OpenAI впровадила в Codex режим конфіденційності, який дозволяє розробникам обмежувати доступ ШІ до певних частин локальної файлової системи, захищаючи інтелектуальну власність компаній.

Пісочниця в Codex використовує елементи керування на рівні ОС, такі як обмежені токени, ACL файлової системи та спеціальну ізоляцію. Це дозволяє агентам безпечно працювати в PowerShell.

Програма підтримує синхронізацію з популярними репозиторіями та дозволяє швидко імпортувати необхідні бібліотеки. Окремою перевагою є здатність моделі детально пояснювати складні ділянки коду, що суттєво полегшує онбординг нових учасників у великі проекти.

Поява Codex на Windows посилює конкуренцію в сегменті AI-асистентів, де нативний софт стає стандартом індустрії. Платформа еволюціонує в автономне середовище, яке допомагає не просто писати рядки коду, а проектувати цілісну архітектуру систем. Для IT-ентузіастів цей реліз відкриває шлях до максимальної автоматизації рутинних завдань, залишаючи більше часу на творчу складову програмування.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn