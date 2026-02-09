OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня

OpenAI планує перевести свої команди розробників на агентне кодування вже до кінця березня цього року. Про це повідомив в X президент компанії Грег Брокман.

За його словами, для будь-якого технічного завдання інструментом першого вибору є взаємодія з агентом, а не використання редактора чи терміналу. «Розробка програмного забезпечення переживає ренесанс прямо у нас на очах», — стверджує топ-менеджер OpenAI. Особливо це стало помітно, починаючи з грудня.

«Деякі розробники OpenAI вчора сказали мені, що їхня робота принципово змінилася з грудня. До цього вони могли використовувати Codex для модульних тестів; тепер він пише практично весь код і виконує значну частину їхніх операцій та налагодження», — написав Брокман.

Брокман додав, що деякі співробітники поки не перейшли на новий спосіб роботи, але це «зазвичай через причини, не пов’язані з можливостями моделі».

Керівництво OpenAI радить кожній команді розробників призначити «капітана агентів» — співробітника, який буде відповідати за впровадження штучного інтелекту в робочі процеси. Досвідченим фахівцям рекомендують поділитися своїм досвідом з іншими працівниками через кілька спеціальних внутрішніх каналів. Також компанія планує виділити один день для Codex-хакатону.

Брокман попереджає: необхідно переконатись, що за будь-який код, який потрапляє до репозиторію, відповідає конкретна людина. При цьому стандарти перевірки згенерованого коду повинні залишатися такими самими, як для коду, написаного людьми.

Наприкінці свого посту президент OpenAI робить підсумок, що впровадження таких інструментів, як Codex, — це не лише технічна, а й глибока культурна зміна, яка має багато наслідків.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія OpenAI випустила LLM-модель GPT-5.3-Codex. За результатами внутрішнього текстування вона на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників.

Раніше ми також писали, що в кібербезпеці помічена нова тенденція: тепер уразливості в коді все частіше шукають не люди, а автономні агенти.