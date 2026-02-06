OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

Компанія OpenAI випустила модель для агентного кодування GPT-5.3-Codex — майже одразу після релізу Claude Opus 4.6 від Anthropic. Новинка працює на 25% швидше за попередню версію GPT-5.2 та використовує менше токенів.

Як запевняє компанія-розробник, GPT-5.3-Codex здатна створювати «високофункціональні складні ігри та програми з нуля за кілька днів». Модель дозволяє Codex не тільки писати код і перевіряти його, але й виконувати практично будь-які завдання, які зазвичай роблять програмісти. Наприклад, вона виконує налагодження, розгортання, моніторинг, пише PRD, редагує текст, досліджує користувачів і проводить тестування. Також вона може створювати презентації чи аналіз даних у таблицях.

«Ця модель покращує як продуктивність передового кодування GPT‑5.2-Codex, так і можливості GPT‑5.2 щодо міркування та професійних знань, об’єднані в одну модель… Ви можете керувати та взаємодіяти з GPT‑5.3-Codex під час його роботи, не втрачаючи контексту», — пишуть в блозі OpenAI.

GPT‑5.3‑Codex — перша модель OpenAI, яка «написала сама себе». LLM використовувала ранні версії GPT для налагодження власного навчання, управління власним розгортанням та діагностики результатів тестування. Для розробки та навчання моделі задіяли обладнання NVIDIA GB200 NVL72.

GPT-5.3-Codex доступна передплатникам платних тарифів ChatGPT через застосунок Codex, CLI, розширення IDE та веб-сайт. Доступ через API додадуть пізніше.