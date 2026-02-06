logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/02/2026 10:05

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI випустила модель для агентного кодування GPT-5.3-Codex — майже одразу після релізу Claude Opus 4.6 від Anthropic. Новинка працює на 25% швидше за попередню версію GPT-5.2 та використовує менше токенів.

Як запевняє компанія-розробник, GPT-5.3-Codex здатна створювати «високофункціональні складні ігри та програми з нуля за кілька днів». Модель дозволяє Codex не тільки писати код і перевіряти його, але й виконувати практично будь-які завдання, які зазвичай роблять програмісти. Наприклад, вона виконує налагодження, розгортання, моніторинг, пише PRD, редагує текст, досліджує користувачів і проводить тестування. Також вона може створювати презентації чи аналіз даних у таблицях.

«Ця модель покращує як продуктивність передового кодування GPT‑5.2-Codex, так і можливості GPT‑5.2 щодо міркування та професійних знань, об’єднані в одну модель… Ви можете керувати та взаємодіяти з GPT‑5.3-Codex під час його роботи, не втрачаючи контексту», — пишуть в блозі OpenAI.

GPT‑5.3‑Codex — перша модель OpenAI, яка «написала сама себе». LLM використовувала ранні версії GPT для налагодження власного навчання, управління власним розгортанням та діагностики результатів тестування. Для розробки та навчання  моделі задіяли обладнання NVIDIA GB200 NVL72.

GPT-5.3-Codex доступна передплатникам платних тарифів ChatGPT через застосунок Codex, CLI, розширення IDE та веб-сайт. Доступ через API додадуть пізніше.

Головна > Новини > OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

Найбільш обговорювані статті

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за ньогоCopilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодомЕксперти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібенChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесуДо роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу
У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУУ Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компанійРеліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній
Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації CoworkAnthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 7 днів назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 3 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

 06.02.2026 10:05

Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту

 06.02.2026 09:04

Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

 05.02.2026 17:09

Хакер з Волинської області зламав комп'ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень

 05.02.2026 15:32

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink

 05.02.2026 12:45

Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

 05.02.2026 11:45

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 05.02.2026 10:29

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

 05.02.2026 09:36

Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams

 04.02.2026 16:42

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

 04.02.2026 15:24

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
4.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
5.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
6.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
7.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
8.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
9.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
10.
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: