YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Мегазірка YouTube Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, розширює свою присутність в IT-бізнесі. Його компанія Beast Industries купила мобільний додаток Step, який надає банківські послуги підліткам. Умови угоди не розголошуються, пише TechCrunch.
MrBeast, який має рекордну кількість підписників на YouTube — 466 мільйонів, активно інвестує в IT. Нещодавно його компанія Beast Industries залучила понад $500 млн інвестицій від 7 мільйонів приватних інвесторів, серед яких є такі знаменитості, як чотириразовий чемпіон НБА Стефен Каррі, зірка соцмереж Чарлі Д’Амеліо, музиканти Джастін Тімберлейк, Вілл Сміт та The Chainsmokers. У 2024 році капіталізація Beast Industries становила $5,2 млрд.
Мобільний застосунок Step допомагає підліткам віком 13-14 років створювати та покращувати свої кредитні рейтинги, які в майбутньому знадобляться для отримання повноцінних банківських кредитів.
«Ніхто не навчав мене інвестувати, створювати кредити чи керувати грошима, коли я ріс. Я хочу дати мільйонам молодих людей фінансову основу, якої в мене ніколи не було», — розповів 27-річний MrBeast.
Beast Industries планує інтегрувати технологічну платформу Step у власну екосистему та розширити перелік фінансових послуг. Компанія відомого блогера переконана, що угода придбання Step посилить її можливості в створенні сервісів для фінансового добробуту користувачів.
