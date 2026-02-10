logo

Новини 10/02/2026 16:29

YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Мегазірка YouTube Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, розширює свою присутність в IT-бізнесі. Його компанія Beast Industries купила мобільний додаток Step, який надає банківські послуги підліткам. Умови угоди не розголошуються, пише TechCrunch.

MrBeast, який має рекордну кількість підписників на YouTube — 466 мільйонів, активно інвестує в IT. Нещодавно його компанія Beast Industries залучила понад $500 млн інвестицій від 7 мільйонів приватних інвесторів, серед яких є такі знаменитості, як чотириразовий чемпіон НБА Стефен Каррі, зірка соцмереж Чарлі Д’Амеліо, музиканти Джастін Тімберлейк, Вілл Сміт та The Chainsmokers. У 2024 році капіталізація Beast Industries становила $5,2 млрд.

Мобільний застосунок Step допомагає підліткам віком 13-14 років створювати та покращувати свої кредитні рейтинги, які в майбутньому знадобляться для отримання повноцінних банківських кредитів.

«Ніхто не навчав мене інвестувати, створювати кредити чи керувати грошима, коли я ріс. Я хочу дати мільйонам молодих людей фінансову основу, якої в мене ніколи не було», — розповів 27-річний MrBeast.

Beast Industries планує інтегрувати технологічну платформу Step у власну екосистему та розширити перелік фінансових послуг. Компанія відомого блогера переконана, що угода придбання Step посилить її можливості в створенні сервісів для фінансового добробуту користувачів.

Нагадаємо, фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну.

