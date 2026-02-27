Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США

Китайський Національний центр реагування на комп’ютерні віруси (CVERC) оприлюднив звіт під гучною назвою «Top Player». Автори цього документу висувають порцію звинувачень на адресу Вашингтона. Цього разу Пекін стверджує, що боротьба США зі злочинністю у сфері криптовалют — це просто стратегічна операція для зміцнення фінансової гегемонії та захисту статусу долара.

Згідно зі звітом, справа проти засновника Binance Чанпен Чжао та інших відомих діячів у сфері криптовалют трактуються як спроба Америки взяти під повний контроль світовий ринок віртуальних активів. А величезні штрафи для криптовалютних компаній та конфіскації використовуються для формування «стратегічного резерву» біткоїнів.

Навіть рішення президента Трампа про помилування Чжао китайські аналітики назвали «хитрим планом», мета якого — змусити найбільшу криптобіржу світу працювати виключно за правилами Вашингтона.

У Пекіні продовжують просувати наратив, що США самі організовують кібератаки на власну інфраструктуру, щоб потім публічно звинуватити в цьому Пекін (у звіті згадується випадок з угрупованням Volt Typhoon, який Китай називає інсценуванням).

Додатково автори звіту звинувачують Сполучені Штати у використанні «спонсорованих хакерських атак», маніпулюванні технічними стандартами та веденні «цифрової когнітивної війни» для розширення свого політичного впливу.

Публікація CVERC є частиною тривалого протистояння між КНР та США у кіберпросторі. Поки Вашингтон та його союзники (група Five Eyes) попереджають про реальну загрозу з боку китайських державних хакерів, Пекін намагається виставити США головним «світовим агресором», який використовує технології для шпигунства та економічного тиску. Експерти сприймають такі звіти CVERC радше як інструмент пропаганди, покликаний підірвати довіру до американських розслідувань у сфері кібербезпеки та фінансів.

Звіт CVERC завершується відзначенням позиції Китаю щодо криптовалют: вони небезпечні, а отже, незаконні. Також автори попереджають, що США можуть здійснювати екстериторіальну юрисдикцію для вилучення криптовалюти будь-де та будь-коли.

Нагадаємо, що міністр оборони США на цьому тижні погрожував конфіскувати ключову технологію Anthropic.

