Новини 23/01/2026 10:39

JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати

Дмитро Сімагін

Журналіст

Інструмент кодування Codex тепер працює всередині чату JetBrains AI, що дає можливість використовувати його безпосередньо в будь-кому IDE JetBrains. Про це заявлено в блозі компанії JetBrains.

«Плануйте, пишіть, тестуйте, переглядайте та надсилайте код, не виходячи зі свого редактора коду. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви можете використовувати Codex зі своїм планом ChatGPT в IntelliJ, PyCharm, WebStorm та Rider, що працює на базі GPT-5.2 Codex», — обіцяють в JetBrains.

Розробники можуть використовувати Codex з підпискою JetBrains AI, власним обліковим записом ChatGPT або ключем OpenAI API — все це в одному інтерфейсі чату AI.

Представники компанії продемонстрували відео роботи з Codex в середовищі розробки JetBrains на реальних робочих завданнях.

За допомогою Codex розробник може делегувати агенту завдання кодування зі свого IDE, дозволити йому міркувати, діяти та виконувати ітерації. Codex підтримує різні режими взаємодії, тому програміст можете сам вирішити, скільки автономії йому надати – від простих дозволів на запитання та відповіді до можливості автономного виконання команд.

Codex доступний в чаті будь-якого середовища розробки JetBrains (починаючи з версії 2025.3). Перед початком роботи треба переконатись про наявність встановленої ​​останньої версії плагіна AI Assistant. Codex можна побачити в меню вибору агента.

Що стосується новачків, то тут компанія-розробник радить відкрити віджет JetBrains AI у верхньому правому куті IDE та натиснути «Почнемо». Далі треба дотримуватись інструкцій із встановлення плагіна AI Assistant. 

Для клієнтів JetBrains AI, включаючи тих, хто користується безкоштовною пробною версією або безкоштовною версією, Codex поки що доступний безкоштовно протягом обмеженого часу. Акція буде тривати, доки не будуть використані виділені промо-кредити. Безкоштовна пропозиція не діє під час використання облікового запису ChatGPT або ключа OpenAI API.

Нагадаємо, що місяць тому модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки».

