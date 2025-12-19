Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»

Компанія OpenAI офіційно представила GPT-5.2-Codex — нову модель, яку названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки програмного забезпечення на сьогоднішній день». GPT‑5.2-Codex — це версія GPT‑5.2⁠, додатково оптимізована для агентної розробки в Codex, що дозволяє працювати з великими кодовими базами, зберігаючи логічну зв’язність та контекст навіть у складних проектах.

Однією з ключових особливостей GPT-5.2-Codex є глибока інтеграція з терміналом Windows. Завдяки їй розробники можуть запускати команди, управляти проектами та взаємодіяти із системними інструментами напряму через модель.

Інструмент значно краще проводить рефакторинг великих репозиторіїв. Тепер Codex може змінювати архітектуру коду, перебудовувати функції та модулі, зберігаючи при цьому загальну логіку роботи програми. Це робить GPT-5.2-Codex особливо корисною для великих проектів та відкритих кодових баз, де ручна оптимізація може тривати тижні.

Окрема увага в GPT-5.2-Codex приділена безпеці та аналізу захищеності коду. Нова модель здатна виявляти потенційні вразливості, вказувати на небезпечні практики та пропонувати виправлення, що допомагає розробникам знижувати ризики при розгортанні програм.

GPT-5.2-Codex відкрита для платних користувачів ChatGPT, які можуть використовувати її для професійної розробки, відкритий API буде представлений найближчими тижнями. OpenAI підкреслює, що GPT-5.2-Codex призначений не для заміни програмістів, а для підвищення їхньої продуктивності та якості коду, дозволяючи автоматизувати рутинні завдання та прискорювати цикл розробки.