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Новини 16/06/2025

ChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Агентний інструмент Codex від ChatGPT, який генерує код та здатен виконувати деякі завдання замість розробника, незабаром отримає нову функцію, яка дозволяє вибрати найкращий варіант коду. Після завершення бета-тестування функція з’явиться в публічному доступі, повідомляє Bleeping Computer.

Компанія OpenAI випустила Codex у квітні. Цей інструмент отримує кодову базу з GitHub, може писати новий код згідно заданих параметрів, пропонувати пул-реквести та запускати кожне завдання у власній «пісочниці». Codex доступний у тарифі ChatGPT Plus вартістю $20 на місяць.

Згідно з примітками до релізу, ChatGPT Codex тепер може генерувати кілька відповідей одночасно для одного завдання. Це означає, що користувачі можуть обирати найкращий варіант коду з кількох запропонованих рішень, замість того, щоб кожен раз просити ChatGPT згенерувати новий код.

Також OpenAI додала в Codex деякі комбінації клавіш для швидкого запуску команд. Наприклад, тепер ви можете відкрити Codex, натиснувши ⌘-/ на macOS або Ctrl+/ на інших платформах. В оновленні додано параметр запиту «branch» на додаток до існуючих параметрів «environment», «prompt» та «tab=archived».

Повний список змін:

Інструмент Codex створено на базі codex-1. Це нова версія ChatGPT, яка працює на моделі o3.

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