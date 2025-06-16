ChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант коду

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Агентний інструмент Codex від ChatGPT, який генерує код та здатен виконувати деякі завдання замість розробника, незабаром отримає нову функцію, яка дозволяє вибрати найкращий варіант коду. Після завершення бета-тестування функція з’явиться в публічному доступі, повідомляє Bleeping Computer.

Компанія OpenAI випустила Codex у квітні. Цей інструмент отримує кодову базу з GitHub, може писати новий код згідно заданих параметрів, пропонувати пул-реквести та запускати кожне завдання у власній «пісочниці». Codex доступний у тарифі ChatGPT Plus вартістю $20 на місяць.

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Згідно з примітками до релізу, ChatGPT Codex тепер може генерувати кілька відповідей одночасно для одного завдання. Це означає, що користувачі можуть обирати найкращий варіант коду з кількох запропонованих рішень, замість того, щоб кожен раз просити ChatGPT згенерувати новий код.

Також OpenAI додала в Codex деякі комбінації клавіш для швидкого запуску команд. Наприклад, тепер ви можете відкрити Codex, натиснувши ⌘-/ на macOS або Ctrl+/ на інших платформах. В оновленні додано параметр запиту «branch» на додаток до існуючих параметрів «environment», «prompt» та «tab=archived».

Повний список змін:

Інструмент Codex створено на базі codex-1. Це нова версія ChatGPT, яка працює на моделі o3.

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