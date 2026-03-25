Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині

Вчорашня новина про те, що OpenAI закриває генератор відео Sora, нова версія якого була представлена лише 4 місяці тому, викликала масу запитань серед IT-спільноти. Чому компанія вдалась до такого кроку, незважаючи на десятки мільйонів, інвестовані в розробку та просування Sora? Відповідь не лише в конкуренції, запевняє The Information з посиланням на джерела.

За даними BBC, реліз останньої моделі Seedance 2.0 від китайської ByteDance, анонсований в лютому 2026 року, міг вплинути на рішення Альтмана. OpenAI далеко не беззаперечний лідер на ринку відеогенераторів. У січні кількість завантажень програми Sora впала на 45% порівняно з груднем 2025 року — до 1,2 млн. Виручка з платних тарифів впала на 32%.

Однак головна причина закриття Sora не в слабких показниках, а в тому, що OpenAI потребує додаткових потужностей дата-центрів перед запуском наступної флагманської моделі під кодовою назвою Spud (картоплина).

Spud, яка вийде під назвою GPT-5.5 або GPT-6, буде оптимізована для агентних завдань та програмування. Розробка моделі йде швидше, ніж очікували дослідники: її можуть випустити через кілька тижнів, хоча зазвичай процес навчання займає більше часу.

Щоб звільнити апаратні потужності, компанія вирішила пожертвувати Sora 2, закривши програму та доступ через API — Codex вважають більш пріоритетним проектом. У грудні 2025 року американський Forbes підрахував, що кожного дня OpenAI може витрачати до $15 млн на забезпечення потужностей Sora 2.

За даними джерел BBC, команда Sora займеться створенням моделей світу для навчання роботів.

Генератор відео Sora вразив світ своєю високореалістичною системою створення сцен у лютому 2024 року, більше двох років тому. Через 10 місяців була випущена оновлена ​​модель Sora Turbo, яка отримала неоднозначні відгуки. До останнього часу OpenAI, схоже, була сповнена рішучості продовжувати розвивати цей продукт: після релізу версії Sora 2 у листопаді 2025 року вона ненадовго зайняа перше місце за кількістю завантажень в Apple App Store. Компанія регулярно випускала оновлення для Sora протягом усього цього тижня, тому новина про закриття стала ще більш несподіваною.

Нагадаємо, лише два тижні тому компанія OpenAI повідомила, що вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn