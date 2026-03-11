/>
Новини 11/03/2026 18:00

OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT

Компанія OpenAI має намір відкрити доступ до генератора відео Sora безпосередньо в інтерфейсі чат-боту ChatGPT. Про це повідомляє Reuters з посиланням на The Information.

На сьогодні генератор відео Sora є окремим сервісом OpenAI, який конкурує на ринку створення медіаконтенту з аналогічними платформами від Meta, Google та Grok. Якщо компанія Сема Альтмана додасть Sora в меню інструментів ChatGPT, це може значно розширити користувацьку базу. 

OpenAI запустила Sora 2 як додаток у вересні 2025 року. Цей сервіс використовує штучний інтелект для генерації коротких відеороликів за текстовими запитами. Нещодавно компанія-розробник Sora уклала партнерську угоду з Disney, згідно з якою платформа може генерувати анімацію та відео з персонажами, які належать гіганту розважальної індустрії. Створені сервісом ролики можна публікувати у соцмережах.

Відомо, що після відкриття доступу до Sora через ChatGPT компанія OpenAI має намір зберегти генератор відео та як самостійну програму. Однак сам розробник цб інформацію не прокоментував.

Нагадаємо, що два місяці тому китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2.

