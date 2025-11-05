logo

Новини 05/11/2025 12:37

Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розроблений OpenAI сервіс генерації відео Sora тепер доступний також й на Android. Скористатись ним вже можуть користувачі Android у США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та В’єтнамі. Незабаром кількість країн буде розширено, повідомляє TechCrunch.

Відразу після запуску у вересні 2025 року Sora був доступний лише на iOS. Мобільний додаток швидко завоював популярність, лише за перші 5 днів його завантажили понад 1 млн разів. 

Версія для Android зберігає всі функції свого аналога для iOS, включно з функцією Cameo, яка дозволяє користувачам створювати відео про себе, виконуючи різні дії. Готове згенероване відео можна поширювати у стрічці, що нагадує TikTok. Це дозволяє користувачам взаємодіяти з контентом інших людей.

OpenAI має задум зробити Sora повноцінним конкурентом для TikTok, використовуючи для цього можливості штучного інтелекту. Однак, далеко не всі в це вірять: прогнозується, що Sora буде генерувати контент у таких кількостях, що це перетворить застосунок на інформаційне сміття, тоді як TikTok все ж намагається привабити живих креаторів. Аудиторія китайського додатка зараз становить близько 2 млрд користувачів.

У найближчому майбутньому OpenAI планує додати в Sora базові інструменти для редагування відео, в тому числі можливість об’єднувати кілька кліпів.

Нагадаємо, що не так давно в компанії OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior.

