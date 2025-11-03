logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/11/2025 09:49

В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI все частіше бере до себе на роботу фахівців рівня Super Junior — початківців, які не мають навичків програмування, але вільно працюють з генеративними інструментами на базі штучного інтелекту. Про це в розмові з IT-блогером Гергелі Оросом розповів керівник підрозділу розробки ChatGPT Сулман Чоудрі.

За словами Ороса, в OpenAI застосовується модель співпраці «Super Senior + Super Junior», коли досвідчений розробник відповідає за архітектуру і продукт, а молодший прискорює процес за рахунок застосування інструментів на основі LLM-моделей. 

В якості прикладу Чоудрі розповів, що один з джуніорів компанії образився, коли йому поставили питання, чи він зробив завдання за допомогою Codex — виявляється, для фахівця такий підхід вже надто простий, а в роботі він використовує одразу кілька версій Codex, які комунікують одна з одною та налаштовані на виконання різних етапів завдання.

Подібна модель роботи вкладається в публічні програми навчання OpenAI Residency та Emerging Talent: у них напряму говорять, що беруть людей з мінімальним досвідом, але якщо ті здатні швидко освоїти розробку за допомогою штучного інтелекту та вирішувати складні завдання.

Нова тенденція може стати несподіваним сигналом для IT-індустрії. Вважається, що зараз високотехнологічні компанії все частіше відмовляються від junior-позицій через автоматизацію та можливості штучного інтелекту. Однак OpenAI демонструє, що цьому підходу є цілком дієва альтернатива.

Найбільш обговорювані статті

Дуров представив нову децентралізовану мережу CocoonДуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечнимУ LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшалоManual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з КитаємСтартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерамПрибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам
Український стартап єВізитка представив нову версію цифрових візитокУкраїнський стартап єВізитка представив нову версію цифрових візиток
«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингуGoogle: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для ExcelAnthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

50-річний IT-фахівець заробляє $500 000 на рік, працюючи на дев'яти роботах одночасно

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

99% шансів НЕ отримати офер. Обіцянки IT-курсів vs. реальна статистика: велике дослідження Highload

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Законослухняний джун втратив роботу через бюрократію військомату

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

«На одну позицію тестувальника претендує кілька сотень людей»: як Junior QA знайти роботу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

ССО України оголосили набір айтівців та креативників — як приєднатися

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців — а вакансій стає менше

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Новини - 1 місяць назад
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 4 тижні назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

Новини

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

 03.11.2025 11:48

В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super Junior

 03.11.2025 09:49

Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання

 31.10.2025 16:58

Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження

 31.10.2025 15:32

Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

 31.10.2025 12:22

OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді

 31.10.2025 11:17

Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

 31.10.2025 09:46

Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet

 30.10.2025 16:56

Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачем

 30.10.2025 15:51

В App Store з'явились три нові функції для розробників

 30.10.2025 12:17

Спецпроєкти

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
3.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
4.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
5.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
6.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
7.
У LLM-моделей з’явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним
8.
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
9.
GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules
10.
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: