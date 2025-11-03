В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior

Компанія OpenAI все частіше бере до себе на роботу фахівців рівня Super Junior — початківців, які не мають навичків програмування, але вільно працюють з генеративними інструментами на базі штучного інтелекту. Про це в розмові з IT-блогером Гергелі Оросом розповів керівник підрозділу розробки ChatGPT Сулман Чоудрі.

За словами Ороса, в OpenAI застосовується модель співпраці «Super Senior + Super Junior», коли досвідчений розробник відповідає за архітектуру і продукт, а молодший прискорює процес за рахунок застосування інструментів на основі LLM-моделей.

В якості прикладу Чоудрі розповів, що один з джуніорів компанії образився, коли йому поставили питання, чи він зробив завдання за допомогою Codex — виявляється, для фахівця такий підхід вже надто простий, а в роботі він використовує одразу кілька версій Codex, які комунікують одна з одною та налаштовані на виконання різних етапів завдання.

Подібна модель роботи вкладається в публічні програми навчання OpenAI Residency та Emerging Talent: у них напряму говорять, що беруть людей з мінімальним досвідом, але якщо ті здатні швидко освоїти розробку за допомогою штучного інтелекту та вирішувати складні завдання.

Нова тенденція може стати несподіваним сигналом для IT-індустрії. Вважається, що зараз високотехнологічні компанії все частіше відмовляються від junior-позицій через автоматизацію та можливості штучного інтелекту. Однак OpenAI демонструє, що цьому підходу є цілком дієва альтернатива.