Скандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступним

Генератор відео Seedance 2.0 від китайської компанії ByteDance став доступним у версії для CapCut. На сайті та в мобільному додатку CapCut його можна знайти в розділах AI Lab та AI Generator. У додатку для ПК — в AI Video. Модель також є у сервісі Dreamina.

Агрегатори Higgsfield та Imagine.Art пообіцяли, що додадуть Seedance 2.0, коли отримають доступ. Модель вже з’явилась у міжнародному рейтингу генераторів медіа Artificial Analysis, де посіла перше місце.

Seedance 2.0 розгортають поступово, спочатку в Індонезії, Таїланді, В’єтнамі, Малайзії, Бразилії, Мексиці та на Філіппінах, а потім в інших країнах.

Як раніше повідомлялось на Highload, після публічного анонсу в лютому 2026 року компанія ByteDance була змушена призупинити глобальний запуск Seedance 2.0. Причиною став конфлікт з Disney, Netflix та Paramount.

Голлівудські студії та стрімінгові компанії висловили претензії з приводу порушення авторських прав. Як виявилось, китайська компанія в презентаційному відеоролику використала реалістичні аватари американських акторів Бреда Пітта та Тома Круза. У відповідь на звинувачення ByteDance пообіцяла запровадити обмеження.

Компанія-розробник стверджує, що Seedance 2.0 може створювати відео тривалістю до 15 секунд з багатокадровим оповіданням та винятковим дотриманням текстових підказок. Відеоролики можуть мати вбудовані діалоги, синхронізацію губ та мультиракурс камери для кращого творчого контролю та точності.

Нагадаємо, не так давно ByteDance випустила найдешевший агент кодування. Він працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць.

