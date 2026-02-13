the-page
Новини 13/02/2026 11:54

«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0

Дмитро Сімагін

Автор новин

Асоціація кінокомпаній США (MPA) засудила реліз нового генератора відео Seedance 2.0 від ByteDance, заявивши, що цей інструмент лише за один день з моменту своєї появи спричинив потік порушень авторських прав, пише Variety.

«За один день китайський сервіс штучного інтелекту Seedance 2.0 вдався до несанкціонованого використання творів, захищених авторським правом США, у великих масштабах», — заявив речник MPA. 

Асоціація вимагає від ByteDance негайно припинити діяльність, яка порушує авторські права. 

Що стосується китайської компанії ByteDance, яка є розробником і власником популярного застосунку TikTok, то вона вважає, що її нова розробка Seedance 2.0 являє собою «суттєвий стрибок у якості генерації» порівняно з попередньою версією. Підтвердженням цьому є відеоролик, згенерований сервісом, де Том Круз і Бред Пітт б’ються між собою на даху. Відео стало вірусним у соцмережах. На претензії Голлівуду компанія поки не відреагувала.

Варто згадати, що минулої осені MPA висунула схожі звинувачення на адресу OpenAI, після того, як ця компанія випустила генератор відео Sora 2. OpenAI відреагувала на претензії дуже швидко і значно ускладнила для користувачів генерацію відомих персонажів та акторів. Пізніше Disney уклала угоду з OpenAI про ліцензування 200 персонажів. Це дозволило користувачам сервісу генерувати відео з ними в Sora 2.

Нагадаємо, два місяці тому ByteDance випустила найдешевший агент кодування — він працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць.

