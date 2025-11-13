logo

Новини 13/11/2025 15:32

ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць

Дмитро Сімагін

Журналіст

Китайська компанія Volcano Engine, яка є хмарним підрозділом ByteDance — власника TikTok, відкрила доступ до нового агента кодування Doubao-Seed-Code. Він коштує лише 9,9 юанів ($1,30) за перший місяць підписки, а його продуктивність не гірша за Claude Sonnet 4.5. Про це пише South China Morning Post.

Cтандартна місячна передплата на Doubao-Seed-Code після першого місяця — 40 юанів. Агент підтримує контекстне вікно для введення даних обсягом до 256 000 токенів. 

Новинка сумісна з API Anthropic та популярними інструментами розробки, включаючи veCLI, Cursor та Cline. Для розробників, які вже звикли використовувати інструменти серії Claude, це, безумовно, велика перевага.

На сьогодні Doubao-Seed-Code є найдоступнішим помічником з кодування в Китаї, вартість роботи з яким приблизно на 62,7% нижча за середню по галузі.

За результатами SWE-Bench Verified новий агент набрав 78,8% — це можна порівняти з рівнем з Claude Sonnet 4.5 від компанії Anthropic. За інформацією Volcano Engine, Doubao-Seed-Code вже інтегровано у сінгапурський додаток для кодування Trae.

Під час виконання складного інженерного рефакторингу Doubao-Seed-Code продемонстрував, що може точно знаходити помилки у старому коді та оптимізувати структуру, покращуючи читабельність та зручність обслуговування коду. Але головна перевага новинки полягає в наднизькій вартості використання та безпроблемному процесу міграції. 

У вересні компанія Anthropic обмежила доступ до моделей Claude для низки китайських компаній, після чого ByteDance відключила Claude в Trae і почала просувати власні рішення. З огляду на це Doubao-Seed-Code може стати повноцінною локальною заміною західних помічників кодування.

