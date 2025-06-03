В Microsoft Bing інтегрували безкоштовний генератор відео від Sora
Microsoft додала відеогенератор Sora від OpenAI у свій мобільний застосунок Bing. Це перший випадок, коли потужна мультимодальна модель типу Sora стає частиною масового продукту, пише TechCrunch.
Будь-який користувач з обліковим записом Microsoft вже зараз може безкоштовно створювати 10 коротких відеороликів за текстовим описом. Після цього кожне нове відео коштує 100 балів Microsoft Rewards — їх можна заробити за пошук у Bing або покупки у Microsoft Store. Наприклад, за один пошук із ПК нараховується 5 балів, максимум – 150 балів на день.
На даний час генеруються тільки вертикальні ролики (співвідношення сторін 9:16), довжиною 5 секунд. Можна запускати більше трьох генерацій одночасно. Однак, навіть у «швидкому» режимі на створення відео можуть піти години.
У майбутньому Microsoft обіцяє додати і горизонтальні відео, а також, ймовірно, більше налаштувань за тривалістю та стилем.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Microsoft відкриє Windows Update для будь-яких сторонніх програм, які потребують оновлення. Розробники можуть зареєструватися для отримання приватної попередньої версії того, що в Microsoft називають платформою оркестрації Windows Update.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: