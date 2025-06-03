В Microsoft Bing інтегрували безкоштовний генератор відео від Sora

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Microsoft додала відеогенератор Sora від OpenAI у свій мобільний застосунок Bing. Це перший випадок, коли потужна мультимодальна модель типу Sora стає частиною масового продукту, пише TechCrunch.

Будь-який користувач з обліковим записом Microsoft вже зараз може безкоштовно створювати 10 коротких відеороликів за текстовим описом. Після цього кожне нове відео коштує 100 балів Microsoft Rewards — їх можна заробити за пошук у Bing або покупки у Microsoft Store. Наприклад, за один пошук із ПК нараховується 5 балів, максимум – 150 балів на день.

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На даний час генеруються тільки вертикальні ролики (співвідношення сторін 9:16), довжиною 5 секунд. Можна запускати більше трьох генерацій одночасно. Однак, навіть у «швидкому» режимі на створення відео можуть піти години.

У майбутньому Microsoft обіцяє додати і горизонтальні відео, а також, ймовірно, більше налаштувань за тривалістю та стилем.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Microsoft відкриє Windows Update для будь-яких сторонніх програм, які потребують оновлення. Розробники можуть зареєструватися для отримання приватної попередньої версії того, що в Microsoft називають платформою оркестрації Windows Update.

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