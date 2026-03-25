Новини 25/03/2026 16:09

Anthropic додає в Claude Code автоматичний режим

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Anthropic додає в свій інструмент кодування Claude Code автоматичний режим, який працює як з Claude Sonnet 4.6, так і з Opus 4.6. Він передбачає вибір між ручним підтвердженням кожної дії і повним відключенням всіх перевірок безпеки.

Класифікатор оцінює кожну команду перед виконанням: операції з локальними файлами виконуються автоматично, а ризиковані дії, такі як розгортання на зовнішніх носіях або масове видалення, блокуються. Якщо блокувань стає багато (три поспіль або двадцять загалом), система переходить назад на ручне підтвердження.

«Дозволи за замовчуванням у Claude Code навмисно консервативні: кожна команда запису файлу та bash запитує схвалення. Це означає, що ви не можете розпочати велике завдання та піти, оскільки Claude буде часто запитувати вашу згоду під час роботи. Хоча деякі розробники вирішують обходити перевірку дозволів за допомогою –dangerously-skip-permissions, пропуск дозволів може призвести до небезпечних та руйнівних наслідків і не повинен використовуватися поза ізольованими середовищами», — пояснює блог Anthropic.

За замовчуванням автоматичний режим блокує завантаження та запуск зовнішніх скриптів, надсилання конфіденційних даних на зовнішні end points, розгортання у виробничому середовищі, масове видалення у хмарному сховищі та примусове надсилання змін. Дозволено локальні операції з файлами в робочому каталозі, встановлення вже оголошених залежностей та HTTP-запити лише для читання.

Згідно з технічною документацією, новий режим навмисно не бачить результатів роботи Claude Code. Це має на меті запобігти маніпулюванню шкідливим вмістом у файлах або на веб-сторінках.

Anthropic заявляє, що автоматичний режим знижує ризик, але не усуває його повністю. Нова функція поки доступна як попередня версія для користувачів плану Team, доступ користувачам тарифу Enterprise та через API очікується найближчим часом.

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування.

