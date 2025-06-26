logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/06/2025

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google випустила Gemini CLI (інтерфейс командного рядка), термінальну версію свого віртуального помічника, яка має безкоштовний тариф до 60 запитів до LLM-моделей на хвилину та 1000 на день. Про це повідомляє блог Google.

Також є платний варіант Gemini CLI, який використовує ключ AI Studio або Vertex API та додає такі функції, як вибір моделей та паралельний запуск агентів. 

Можливості Gemini CLI включають написання коду, налагодження проблем, керування проектами, запити документації та пояснення коду. Інструмент також має доступ до серверів MCP (протокол контексту моделі), що дозволяє використовувати агентний штучний інтелект. Утиліта має відкритий вихідний код на GitHub під ліцензією Apache 2.0.

Переваги CLI включають можливість працювати з кодом через будь-який редактор або IDE, а не лише з тими, для яких доступний плагін. Також є можливість одночасного запуску кількох екземплярів. Деякі розробники вважають CLI більш ефективним рішенням, ніж плагін чи чат-бот.

Gemini CLI працює на Mac, Linux (включно з ChromeOS) та Windows; і на відміну від Claude Code або Codex, версія для Windows є рідною, а не вимагає WSL (підсистеми Windows для Linux).

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

Найбільш обговорювані статті

У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтівУ пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
У Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувачаВ Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифиGitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілейAnthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу
Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідженняПрограмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows UpdateMicrosoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 3 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

 7 хвилин назад

В Україні може з’явитися спеціальний правовий режим для оборонно-промислового комплексу Defence City

 12 години назад

Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

 17 години назад

В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата

 18 години назад

Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

 21 годину назад

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

 23 години назад

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

 24 години назад

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

 1 день назад

«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

 2 дні назад

За рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів

 2 дні назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
5.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
6.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
7.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
8.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
9.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
10.
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: