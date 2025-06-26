Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

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Google випустила Gemini CLI (інтерфейс командного рядка), термінальну версію свого віртуального помічника, яка має безкоштовний тариф до 60 запитів до LLM-моделей на хвилину та 1000 на день. Про це повідомляє блог Google.

Також є платний варіант Gemini CLI, який використовує ключ AI Studio або Vertex API та додає такі функції, як вибір моделей та паралельний запуск агентів.

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Можливості Gemini CLI включають написання коду, налагодження проблем, керування проектами, запити документації та пояснення коду. Інструмент також має доступ до серверів MCP (протокол контексту моделі), що дозволяє використовувати агентний штучний інтелект. Утиліта має відкритий вихідний код на GitHub під ліцензією Apache 2.0.

Переваги CLI включають можливість працювати з кодом через будь-який редактор або IDE, а не лише з тими, для яких доступний плагін. Також є можливість одночасного запуску кількох екземплярів. Деякі розробники вважають CLI більш ефективним рішенням, ніж плагін чи чат-бот.

Gemini CLI працює на Mac, Linux (включно з ChromeOS) та Windows; і на відміну від Claude Code або Codex, версія для Windows є рідною, а не вимагає WSL (підсистеми Windows для Linux).

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