Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента

Компанія Google оголосила про запуск режима планування в своєму інструменті командного рядка Gemini CLI. У ньому агент зосереджується на аналізі вашого запиту, плануванні складних змін, розумінні кодової бази або залежностей. Все це відбувається в режимі лише для читання, захищеному від випадкових змін або виконання.

Іншими словами, Gemini CLI припиняє писати код «наосліп» та впроваджує інтелектуальний етап планування, який дозволяє розробникам валідувати архітектурні рішення ще до появи першого рядка софту.

У режимі планування Gemini CLI може поставити вам кілька запитань для уточнення цілей, перш ніж запропонувати стратегію роботи. Оскільки він дозволяє штучному інтелекту лише читати кодову базу, агент може переміщатися по вашому коду, шукати шаблони та читати документацію. Жодних змін у файлах він вносити не має права, окрім власних внутрішніх планів.

Наприклад, розробник може попросити Gemini CLI «дослідити, як перенести цю базу даних» або «спланувати нову функцію». Після цього агент визначить залежності та запропонує рішення без ризику швидкого внесення змін до коду.

Замість того, щоб робити припущення чи здогадуватися про ваші наміри, Gemini CLI запропонує вам варіанти, запитає роз’яснення щодо конкретного архітектурного вибору або захоче уточнити розташування прихованого файлу конфігурації. Такий двонаправлений інтерактивний зв’язок гарантує, що остаточний план ідеально відповідає вашому баченню, перш ніж ви практичну роботу.

Нагадаємо, що Gemini в Google Docs тепер може самостійно писати тексти.

