Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI

Інтерфейс командного рядка Gemini CLI від Google отримав розширення — нову функцію, яка дозволяє підключати додаткові інструменти та персоналізувати командний рядок. Про це повідомляє Neowin.

Оскільки розширення розміщені в публічних репозиторіях GitHub, це дозволяє будь-кому публікувати їх без прямого схвалення від Google. У каталогу вже доступно понад 50 розширень, включно з розширенням Stripe для інтеграції платіжного API в робочі процеси агентів та розширенням Terraform для автоматизації інфраструктури.

Ще одне розширення підключається до Chrome DevTools для роботи з агентами кодування. Google також випустила власне розширення Nanobanana, яке дозволяє створювати та змінювати зображення за допомогою текстових підказок безпосередньо з терміналу.

Після встановлення розширення Gemini може самостійно обрати, коли їх треба використовувати, в залежності від запиту, або розробник може напряму викликати розширення за допомогою спеціальних команд. Щоб переглянути список встановлених розширень, треба скористатися командою /extension.

Розробники можуть створювати власні розширення для Gemini CLI, використовуючи вбудовані шаблони.

Інтерфейс командного рядка Gemini був випущений на початку цього року. Він надає розробникам можливість взаємодіяти зі штучним інтелектом з терміналу. Перший реліз мав такі функції, як запит до штучного інтелекту прочитати локальні файли або виконувати команди оболонки для діагностики проблем. Працювати в Gemini CLI можна через особистий обліковий запис Google за допомогою щедрого безкоштовного пакету в 60 запитів на хвилину.

Протягом кількох місяців після запуску інструменту CLI, Google переніс його до свого хмарного середовища розробки Firebase Studio, а також до редактора Zed, де інструмент може обробляти такі завдання, як генерація коду, рефакторинг існуючих функцій та надання миттєвих пояснень для заплутаних блоків коду.