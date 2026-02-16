the-page
tradfi
16/02/2026

Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

Дмитро Сімагін

Автор новин

Conductor, представлений Google в грудні як розширення для Gemini CLI, отримав перше оновлення. Тепер інструмент автоматично аналізує якість вашого коду та видає готовий звіт за результатами перевірки, пише блог Google.

Conductor виконує роль експерта-рецензента, виконуючи глибокий статичний та логічний аналіз згенерованих файлів з кодом. Окрім синтаксису, він виявляє складні проблеми, такі як потенційні ризики нульового дня та логічні помилки під час виконання. 

Однією з переваг інструменту є те, що він самостійно перевіряє новий код у відповідності до ваших інструкцій у файлах plan.md та spec.md. Це гарантує, що кожен етап аналізу було враховано.

Для підтримки довгострокової справності коду Conductor перевіряє, чи всі нові пул-реквести відповідають конкретним стилістичним правилам вашого проекту, а також будь-яким користувацьким файлам рекомендацій, створеним на етапі планування.

Замість ручного виконання, Conductor інтегрує весь ваш набір тестів безпосередньо в робочий процес перевірки. Він запускає всі відповідні модульні та інтеграційні тести, а потім включає результати та дані покриття до остаточного звіту. Це допомагає забезпечити єдине уявлення про те, чи дійсно новий код функціонує належним чином у вашій екосистемі.

Встановити розширення Conductor можна через GitHub або за допомогою команди в Gemini: gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/conductor

Conductor — це розширення інтерфейсу командного рядка Gemini, яке допомагає в контекстно-орієнтованій розробці. Воно перетворює Gemini CLI на проактивного менеджера проектів, який дотримується суворого протоколу для визначення, планування та впровадження функцій ПЗ та виправлень помилок.

Нагадаємо, кілька днів тому, за даними Google, невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM.

Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

Студенти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект

 16.02.2026 09:51

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

 16.02.2026 08:42

Google Docs тепер може стисло переказати ваш текст голосом

 13.02.2026 17:15

IBM втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування будуть взаємодіяти з клієнтами

 13.02.2026 16:33

Вперше в історії. Штучний інтелект посварився з розробником після того, як той відхилив його код

 13.02.2026 14:49

«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0

 13.02.2026 11:54

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex-Spark: пише код у 15 разів швидше, але є нюанс

 13.02.2026 10:46

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

 13.02.2026 08:52

Google: невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM

 12.02.2026 16:55

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
