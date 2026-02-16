Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду

Conductor, представлений Google в грудні як розширення для Gemini CLI, отримав перше оновлення. Тепер інструмент автоматично аналізує якість вашого коду та видає готовий звіт за результатами перевірки, пише блог Google.

Conductor виконує роль експерта-рецензента, виконуючи глибокий статичний та логічний аналіз згенерованих файлів з кодом. Окрім синтаксису, він виявляє складні проблеми, такі як потенційні ризики нульового дня та логічні помилки під час виконання.

Однією з переваг інструменту є те, що він самостійно перевіряє новий код у відповідності до ваших інструкцій у файлах plan.md та spec.md. Це гарантує, що кожен етап аналізу було враховано.

Для підтримки довгострокової справності коду Conductor перевіряє, чи всі нові пул-реквести відповідають конкретним стилістичним правилам вашого проекту, а також будь-яким користувацьким файлам рекомендацій, створеним на етапі планування.

Замість ручного виконання, Conductor інтегрує весь ваш набір тестів безпосередньо в робочий процес перевірки. Він запускає всі відповідні модульні та інтеграційні тести, а потім включає результати та дані покриття до остаточного звіту. Це допомагає забезпечити єдине уявлення про те, чи дійсно новий код функціонує належним чином у вашій екосистемі.

Встановити розширення Conductor можна через GitHub або за допомогою команди в Gemini: gemini extensions install https://github.com/gemini-cli-extensions/conductor



Conductor — це розширення інтерфейсу командного рядка Gemini, яке допомагає в контекстно-орієнтованій розробці. Воно перетворює Gemini CLI на проактивного менеджера проектів, який дотримується суворого протоколу для визначення, планування та впровадження функцій ПЗ та виправлень помилок.

Нагадаємо, кілька днів тому, за даними Google, невідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM.

