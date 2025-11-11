logo

Новини 11/11/2025 12:46

У Linux з’явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 років

Дмитро Сімагін

Журналіст

Вже в наступному релізі ядра Linux 6.19 з’явиться підтримка Microsoft C Extensions. Два патчі з цією функцією вже додані у гілку kbuild-next, яка відповідає за збірку системи ядра. Патчі включають глобальний прапор компіляції fms-extensions для GCC і Clang, пише Phoronix.

Нова опція активує нестандартні розширення C, які підтримуються компілятором Microsoft Visual C/C++. Наприклад, можливість анонімно поєднувати між собою структури та об’єднання (struct/union). Для розробників ядра це означає, що можна буде писати «більш елегантний код». 

Перші пропозиції включити -fms-extensions з’являлись в розсилках розробників ядра датуються ще 2007 роком. Але весь цей час вони не доходили до релізу.

Розробник Расмус Віллемоес, який запропонував апдейт, пояснює:

«Щоразу, коли обговорюється включення -fms-extensions, з’ясовується, що код можна написати і без нього. І виходить «не надто жахливо». Але якщо, як каже Лінус, просто стиснути зуби і включити цей прапор раз і назавжди, він буде доступний щоразу, коли знайдеться застосування. І окремим прикладам не доведеться виправдовувати його використання».

Сам Лінус Торвальдс, судячи з останніх коментарів у розсилці, не заперечує проти включення Microsoft C Extensions до Linux 6.19. Варто зауважити, що проект, який десятиліттями протиставляв себе екосистемі Microsoft, тепер офіційно допускає роботу компілятора з Visual Studio.

Розробникам нововведення дає наступне:

  • можливість використовувати вкладені структури без явних імен;
  • код у ряді підсистем стане більш чистим на компактним;
  • уніфікацію збірки під GCC та Clang;
  • потенційне спрощення кросплатформових драйверів та бібліотек.

Тепер, якщо патчі пройдуть ревью, то починаючи з Linux 6.19 в ядрі вперше офіційно з’явиться підтримка розширень мови C з Visual Studio.

