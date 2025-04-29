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Новини 29/04/2025

Ajax Systems виходить на бразильський ринок та створює локальну команду

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська компанія Ajax Systems повідомила про вихід на ринок Бразилії, повідомили в DOU.

Компанія створить в країні локальну команду, яку очолить регіональний керівник з продажу Едуардо Фелікс. Здебільшого команда складатиметься з менеджерів з продажу, pre-sale спеціалістів тощо.

Це розширення є частиною стратегії міжнародної експансії компанії. Для споживачів в Бразилії будуть доступні рішення компанії для захисту від вторгнень, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також автоматизації житла.

За словами директора кластера у Південній Європі та Латинській Америці Ajax Systems Дієґо Ді Джузеппе, компанія буде співпрацювати з локальними партнерами для адаптації своїх технологій до специфіки бразильського ринку. Компанія також має намір зосередитися на таких ключових секторах, як телекомунікації, банківська безпека, житлова безпека та роздрібна торгівля.

На рішення про експансію на ринок Бразилії вплинуло зростання ринку електронної безпеки в країні. За даними Ajax, у 2023 році він досяг обсягу в понад 12 млрд бразильських реалів (приблизно 85,1 млрд грн), що є на 13,75% більше порівняно з попереднім роком. Як повідомляє Ajax, за прогнозами Бразильської асоціації виробників електронних систем безпеки, зростання очікується і в 2025 році.

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