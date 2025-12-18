Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

Microsoft офіційно припиняє підтримку розширення для автодоповнення коду IntelliCode у редакторі Visual Studio Code. Замість нього компанія рекомендує розробникам C# використовувати GitHub Copilot Chat, пише InfoWorld.

У публікації Microsoft на GitHub перелічено наступні розширення VS Code, які будуть вилучені з підтримки: IntelliCode, IntelliCode Completions, IntelliCode for C# Dev Kit та IntelliCode API Usage Examples.

Компанія рекомендує розробникам видалити розширення IntelliCode for C# Dev Kit та продовжувати використовувати вбудовану підтримку сервера мов від Roslyn або встановити GitHub Copilot Chat для отримання розширених пропозицій та вбудованих автодоповнень.

Після скасування підтримки розробники отримають в GitHub Copilot Chat ті самі списки автодоповнень на базі IntelliSense разом з іншими функціями, такими як довідка щодо підписів, інформація про наведення курсора та підсвічування синтаксису з платформи компілятора Roslyn .NET у VS Code.

Виправлення помилок та підтримка розширень з переліченого списку припиняються негайно, вони вже позначені як застарілі. Це рішення також означає, що позначені зірочкою автодоповнення у списках автодоповнення коду, тобто IntelliSense, більше не відображатимуться. Крім того, вбудовані сірі текстові пропозиції будуть видалені, і для розширень зі списку не буде додано жодних нових функцій.

Розширення IntelliCode допомагало підвищити точність та узгодженість, надаючи підказки для завершення коду, які могли бути розміром у цілий рядок. Воно визначало контекст коду, у тому числі імена змінних, призначення та тип створюваного коду.

Нагадаємо, що кілька днів тому дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників.