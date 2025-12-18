/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/12/2025 10:54

Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft офіційно припиняє підтримку розширення для автодоповнення коду IntelliCode у редакторі Visual Studio Code. Замість нього компанія рекомендує розробникам C# використовувати GitHub Copilot Chat, пише InfoWorld.

У публікації Microsoft на GitHub перелічено наступні розширення VS Code, які будуть вилучені з підтримки: IntelliCode, IntelliCode Completions, IntelliCode for C# Dev Kit та IntelliCode API Usage Examples. 

Компанія рекомендує розробникам видалити розширення IntelliCode for C# Dev Kit та продовжувати використовувати вбудовану підтримку сервера мов від Roslyn або встановити GitHub Copilot Chat для отримання розширених пропозицій та вбудованих автодоповнень. 

Після скасування підтримки розробники отримають в GitHub Copilot Chat ті самі списки автодоповнень на базі IntelliSense разом з іншими функціями, такими як довідка щодо підписів, інформація про наведення курсора та підсвічування синтаксису з платформи компілятора Roslyn .NET у VS Code.

Виправлення помилок та підтримка розширень з переліченого списку припиняються негайно, вони вже позначені як застарілі. Це рішення також означає, що позначені зірочкою автодоповнення у списках автодоповнення коду, тобто IntelliSense, більше не відображатимуться. Крім того, вбудовані сірі текстові пропозиції будуть видалені, і для розширень зі списку не буде додано жодних нових функцій.

Розширення IntelliCode допомагало підвищити точність та узгодженість, надаючи підказки для завершення коду, які могли бути розміром у цілий рядок. Воно визначало контекст коду, у тому числі імена змінних, призначення та тип створюваного коду.

Нагадаємо, що кілька днів тому дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників.

Головна > Новини > Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

Найбільш обговорювані статті

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботиЗа три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи
Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQРедактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завданьOpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додаткиGoogle випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
Навіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідженняНавіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідження
Дія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослугДія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослуг
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатківCursor випустив візуальний редактор веб-додатків
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

10 корисних розширень Google Chrome для фронтенд-розробників

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 6 днів назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня

Новини

Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

 18.12.2025 10:54

OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT

 18.12.2025 09:16

На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play

 17.12.2025 16:43

CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

 17.12.2025 15:10

Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

 17.12.2025 12:10

OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking

 17.12.2025 11:15

Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року

 17.12.2025 09:17

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

 16.12.2025 16:05

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Топ текстів тижня
1.
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
2.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
3.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
4.
Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом
5.
Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
8.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
9.
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
10.
У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: