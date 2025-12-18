Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
Microsoft офіційно припиняє підтримку розширення для автодоповнення коду IntelliCode у редакторі Visual Studio Code. Замість нього компанія рекомендує розробникам C# використовувати GitHub Copilot Chat, пише InfoWorld.
У публікації Microsoft на GitHub перелічено наступні розширення VS Code, які будуть вилучені з підтримки: IntelliCode, IntelliCode Completions, IntelliCode for C# Dev Kit та IntelliCode API Usage Examples.
Компанія рекомендує розробникам видалити розширення IntelliCode for C# Dev Kit та продовжувати використовувати вбудовану підтримку сервера мов від Roslyn або встановити GitHub Copilot Chat для отримання розширених пропозицій та вбудованих автодоповнень.
Після скасування підтримки розробники отримають в GitHub Copilot Chat ті самі списки автодоповнень на базі IntelliSense разом з іншими функціями, такими як довідка щодо підписів, інформація про наведення курсора та підсвічування синтаксису з платформи компілятора Roslyn .NET у VS Code.
Виправлення помилок та підтримка розширень з переліченого списку припиняються негайно, вони вже позначені як застарілі. Це рішення також означає, що позначені зірочкою автодоповнення у списках автодоповнення коду, тобто IntelliSense, більше не відображатимуться. Крім того, вбудовані сірі текстові пропозиції будуть видалені, і для розширень зі списку не буде додано жодних нових функцій.
Розширення IntelliCode допомагало підвищити точність та узгодженість, надаючи підказки для завершення коду, які могли бути розміром у цілий рядок. Воно визначало контекст коду, у тому числі імена змінних, призначення та тип створюваного коду.
Нагадаємо, що кілька днів тому дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: